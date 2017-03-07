Международные резервы России в феврале выросли до $397,3 млрд

Объем международных (золотовалютных) резервов России в феврале 2017 г. вырос на $6,749 млрд (1,7%) до $397,334 млрд с $390,585 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.

Стоимость монетарного золота в резервах в феврале увеличилась на $3,927 млрд, или на 6,2%, до $66,863 млрд ($62,936 млрд в январе), его доля в резервах за месяц выросла до 16,8% с 16,1%.

Валютные резервы в феврале 2017 г. выросли на $2,822 млрд (+0,9%) и достигли $330,472 млрд.

Объем валютной ликвидности, полученной банками-резидентами у ЦБ России на возвратной основе, в феврале уменьшился на $654 млн, или на 10,4%, до $5,628 млрд с $6,282 млрд в январе.