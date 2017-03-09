ЦБ купил для Минфина валюты на 6,2 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 7 марта составил 6,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Минфин в середине января заявил, что выйдет на валютный рынок для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. Минфин и ЦБ тогда говорили, что влияние этих операций на рубль будет нейтральным. Сообщалось, что с 7 февраля по 6 марта Минфин будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюты на 6,3 млрд руб., направив на эти цели весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд руб. За февраль ЦБ купил на рынке для Минфина валюты на 88,3 млрд руб.

Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.