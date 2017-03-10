Задержан руководитель сахалинского управления Росрыболовства

На Сахалине задержан руководитель территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Глава Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 10 марта задержан в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказал собеседник агентства.

Таратенко занимал должность и. о. руководителя СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 г., с февраля 2016 г. был назначен руководителем.