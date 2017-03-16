Куратор «малой приватизации» покинул Росимущество

Иван Аксенов освобожден от должности заместителя руководителя Росимущества по его просьбе. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 13 марта, оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В подчинении Аксенова в Росимуществе находились три управления: управление реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, управление организации оценки федерального имущества и управление инвестиционных отношений. Во времена предыдущего главы Росимущества Ольги Дергуновой Аксенов традиционно курировал так называемую «малую приватизацию» (небольших компаний, ФГУПов).

О том, что Аксенов уходит из Росимущества, стало известно в феврале. Источники «Интерфакса» сообщали, что его полномочия перейдут к новому замглавы ведомства Роману Богданову.