Налоговая система в России должна быть предсказуемой – Путин

Президент Владимир Путин заявил о том, что налоговая система в России должна быть конкурентоспособной, понятной, прозрачной и предсказуемой, передает «РИА Новости».

«Предлагаю сегодня сосредоточить особое внимание на совершенствовании налоговой системы. Очевидно, ее задача не только в пополнении бюджета. Она призвана стать одним из мощных инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы, регионов и муниципалитетов. Как и все аспекты ведения бизнеса в России, налоговая система должна быть конкурентоспособной, понятной, прозрачной максимально и предсказуемой», — заявил российский лидер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, совершенствование налоговой системы — непростая задача, но к этому нужно стремиться. «Важно сохранить устойчивость бюджетной системы, обеспечить выполнение социальных обязательств государства перед людьми», — добавил он.