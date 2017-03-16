Кудрин не станет публиковать стратегию развития России без разрешения Путина

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что не будет обнародовать стратегию развития страны до одобрения ее президентом.

«По характеру нашего поручения мы предоставляем эти материалы президенту. Стратегия - это не только труд экспертов. Эксперты должны высказать свое мнение. Стратегия - это политический выбор. Он должен разделяться лидером, разделяться ключевыми элитами, ключевыми социальными группами, которые связаны с реализацией этой стратегии», - пояснил Кудрин в четверг в рамках «Недели российского бизнеса» в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Он считает, что необходимо еще увязать цели стратегии и интересы основных групп, этим процессом должен руководить сам президент, если он готов выдвинуть стратегию, то «это будет политический выбор».

«Мы уже начали представление этих материалов в администрацию (президента) и работать с правительством. Эти материалы будут появляться по мере необходимости и решения президента», - добавил Кудрин.