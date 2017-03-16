Трамп решил значительно урезать бюджет госдепа США

Бюджет госдепартамента США в 2018 финансовом году урежут практически на треть. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности официального представителя внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

По его словам, в 2017 г. бюджет госдепартамента - $32,6 млрд. В соответствии с новым бюджетом администрации президента США Дональда Трампа в 2018 г. финансирование будет сокращено на $10,1 млрд.

«Таким образом, сокращение составит 28%», - добавил Тонер.