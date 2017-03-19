Совет директоров МВФ отложил обсуждение программы Украины – ТАСС

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в фонде. По его словам, новая дата рассмотрения пока не определена.

«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что это очень необычно, поскольку к заседанию все было готово. Ожидалось, что по его итогам будет принято решение о выделении Украине очередного кредитного транша в размере $1 млрд.

В марте 2015 г. МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривает ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд.