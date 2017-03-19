Явлинский в президентской программе пообещал «дать людям землю»

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал о своей президентской программе.

«Начнем с программы “Земля – дома – дороги”, дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно», – сказал Явлинский.

Он также пообещал проложить дороги, создать инфраструктуру и коммуникации, необходимые для строительства собственного дома. «Эта программа позволит две трети индивидуального строительства, строительства собственного дома, оплатить за счет государства», – считает Явлинский.

По его подсчетам, реализация проекта займет порядка семи лет. В результате жильем будут обеспечены 15 млн семей из расчета 130 кв. м на семью. Помимо этого, программа позволит создать до 5 млн рабочих мест.

Явлинский также предлагает создавать личные счета граждан, «например, пенсионеров, каждого родившегося ребенка, студентов, на которые по дифференцированным правилам будут аккумулироваться средства, возникающие как доля от экспорта природных ресурсов, доля от дивидендов госкорпораций».

Кроме того, лидер «Яблока» выступает за создание независимого антикоррупционного надзора и системы антикоррупционных мер.