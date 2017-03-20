Минфин повысил прогноз роста ВВП России до 1,5–2% в 2017 году

Минфин повысил прогноз темпов экономического роста России в 2017 г. с 0,6 до 1,5–2%, сообщил в кулуарах G20 министр финансов Антон Силуанов.

«В целом мы согласны с тем, что экономика будет расти более высокими темпами, чем изначально мы закладывали в прогнозы. Изначально у нас было 0,6% на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики (Максимом Орешкиным) – от 1,5 до 2%», – сказал он.

Как сообщил ранее Орешкин, прирост ВВП России в 2017 г. может составить 2%. По информации Минэкономразвития, ВВП России в январе 2017 г. вырос по отношению к декабрю 2016 г. и положительный тренд сохраняется.