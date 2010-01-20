Баффетт раскритиковал налог на банки и сделку Kraft Foods и Cadbury

Американский миллиардер Уоррен Баффетт высказался против запланированного поглощения за $19,6 млрд британской Cadbury со стороны Kraft Foods, назвав его "плохой сделкой". Не по душе ему и налог на банки.

"Я думаю, что это плохая сделка", - заявил Баффетт в прямом эфире телеканала CNBC. Во вторник Cadbury приняла повышенное до $19,6 млрд предложение Kraft. Сделка будет частично оплачена наличными, а частично - акциями американской компании. Именно последний момент смущает Баффетта, так как он считает бумаги американской компании недооцененными, а значит, она переплачивает за Cadbury. "Если бы у меня была возможность проголосовать по этому вопросу, я бы высказался против", - заявил он. Компания Баффетта Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft (9,4% акций). Однако для проведения допэмиссии акций в количестве 370 млн бумаг одобрение акционеров компании не требуется.

Уоррен Баффетт также подверг критике планы президента США Барака Обамы по введению специального сбора на банки, чтобы вернуть средства, потраченные на спасение банков, в бюджет. "На мой взгляд, это просто бессмыслица. Осенью 2008 г. спасали американскую экономику, а не банки", - заявил он, отметив, что большинство крупных финансовых компаний уже рассчитались с властями. Он также заявил, что вероятность нового спада в США низка.