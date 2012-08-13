Банки кредитуют клиентов за счет денег ЦБ

Банки в июле на 317 млрд руб. (+14,5%) увеличили объем заимствований у ЦБ, доведя задолженность перед ним до 2,577 трлн руб., говорится в статистике регулятора. Долг перед ЦБ достиг годового максимума именно 31 июля и составляет теперь 5,7% всех активов системы, отмечает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Как и месяцем ранее (в июне был зафиксирован прирост на 32,7%), ресурсная база банков расширялась в значительной мере за счет заимствований у Банка России, признается сам регулятор. Кредитный портфель банков вырос на 372 млрд (+1,4%) и превысил 25,7 трлн руб. Таким образом, банки продолжили привлекать средства ЦБ для наращивания кредитования.

«Системных рисков такая ситуация не содержит», – уверен зампред ЦБ Михаил Сухов. Но, оговаривается он, в каждом конкретном случае надо смотреть на причины, по которым банк обращается за рефинансированием в ЦБ. Зачастую банки при отсутствии других каналов используют средства ЦБ как возможность управления ликвидностью. Для таких банков привлечение денег от ЦБ – это вопрос стоимости и доступа на рынки, поясняет он. «Другой вопрос – не являются ли эти операции затыканием финансовых дыр», – говорит Сухов. Он добавляет, что экономическое содержание операций банков по использованию средств ЦБ – предмет самостоятельного аналитического внимания, но не причина для применения мер воздействия.

Банки немного замедлили темпы роста кредитных портфелей: до 23,6% по корпоративным и 43,1% по розничным кредитам на 1 августа против 24,4 и 44,4% соответственно на 1 июля, подсчитал Тулинов. Это его не удивляет – с одной стороны, лето традиционно является низким сезоном для многих банков. С другой – достаточность капитала по системе опустилась уже до 13,8% на 1 июля, и это несмотря на получение банками рекордной чистой прибыли в первом полугодии (507 млрд руб.) и 83 млрд руб. в июле, напоминает Тулинов.

Средства на текущих счетах – более дешевый ресурс для банков, но прироста в таких объемах, как по кредитам ЦБ, по ним ждать не стоит при росте экономики, близком к 4%, считает Тулинов. С другой стороны, средства физлиц и публичный долг большинству банков обходились бы сейчас дороже, поэтому «в сегодняшних реалиях ставки, по которым банки берут средства в ЦБ, – оптимальная стоимость фондирования», заключает аналитик.

ЦБ с конца июля начал сокращать объемы предоставления кредитов: если 31 июля банки через однодневное репо привлекли у регулятора 520 млрд руб., то 10 августа лимит составлял 10 млрд руб., говорит Тулинов. Одновременно растет предложение более длинных, трехмесячных, ресурсов казначейства и только на прошлой неделе банки привлекли 121,6 млрд руб., говорит аналитик. Можно предположить, что в августе не стоит ждать большого роста средств от ЦБ у банков, делает вывод он. Ранее зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что ЦБ просил Минфин увеличить в августе объемы размещаемых бюджетных средств на депозитах в российских банках. Как показал опыт прошлого года, это поможет нивелировать сезонные колебания с ликвидностью. В любом случае что средства ЦБ через репо, что трехмесячные депозиты Минфина – одинаково короткие ресурсы, т. е. обычно используются для управления ликвидностью банка, говорит зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов, отличие лишь в том, что казначейские деньги чуть длиннее и не требуют залога. Но для роста бизнеса нужны минимум полугодовые депозиты, добавляет банкир. «Мы сами редко используем средства ЦБ и казначейства – только если ставки небольшие», – заключает Шалимов.