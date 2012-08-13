Статья опубликована в № 3164 от 13.08.2012 под заголовком: В долгу у Центробанка

Банки кредитуют клиентов за счет денег ЦБ

Деньги ЦБ остаются основным ресурсом наращивания кредитных портфелей российских банков. Вскоре эти средства могут заместить депозиты Минфина, который по просьбе Центробанка увеличил сроки и объемы размещения бюджетных средств
М.Стулов / Ведомости

Банки в июле на 317 млрд руб. (+14,5%) увеличили объем заимствований у ЦБ, доведя задолженность перед ним до 2,577 трлн руб., говорится в статистике регулятора. Долг перед ЦБ достиг годового максимума именно 31 июля и составляет теперь 5,7% всех активов системы, отмечает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Как и месяцем ранее (в июне был зафиксирован прирост на 32,7%), ресурсная база банков расширялась в значительной мере за счет заимствований у Банка России, признается сам регулятор. Кредитный портфель банков вырос на 372 млрд (+1,4%) и превысил 25,7 трлн руб. Таким образом, банки продолжили привлекать средства ЦБ для наращивания кредитования.

«Системных рисков такая ситуация не содержит», – уверен зампред ЦБ Михаил Сухов. Но, оговаривается он, в каждом конкретном случае надо смотреть на причины, по которым банк обращается за рефинансированием в ЦБ. Зачастую банки при отсутствии других каналов используют средства ЦБ как возможность управления ликвидностью. Для таких банков привлечение денег от ЦБ – это вопрос стоимости и доступа на рынки, поясняет он. «Другой вопрос – не являются ли эти операции затыканием финансовых дыр», – говорит Сухов. Он добавляет, что экономическое содержание операций банков по использованию средств ЦБ – предмет самостоятельного аналитического внимания, но не причина для применения мер воздействия.

Банки немного замедлили темпы роста кредитных портфелей: до 23,6% по корпоративным и 43,1% по розничным кредитам на 1 августа против 24,4 и 44,4% соответственно на 1 июля, подсчитал Тулинов. Это его не удивляет – с одной стороны, лето традиционно является низким сезоном для многих банков. С другой – достаточность капитала по системе опустилась уже до 13,8% на 1 июля, и это несмотря на получение банками рекордной чистой прибыли в первом полугодии (507 млрд руб.) и 83 млрд руб. в июле, напоминает Тулинов.

Средства на текущих счетах – более дешевый ресурс для банков, но прироста в таких объемах, как по кредитам ЦБ, по ним ждать не стоит при росте экономики, близком к 4%, считает Тулинов. С другой стороны, средства физлиц и публичный долг большинству банков обходились бы сейчас дороже, поэтому «в сегодняшних реалиях ставки, по которым банки берут средства в ЦБ, – оптимальная стоимость фондирования», заключает аналитик.

ЦБ с конца июля начал сокращать объемы предоставления кредитов: если 31 июля банки через однодневное репо привлекли у регулятора 520 млрд руб., то 10 августа лимит составлял 10 млрд руб., говорит Тулинов. Одновременно растет предложение более длинных, трехмесячных, ресурсов казначейства и только на прошлой неделе банки привлекли 121,6 млрд руб., говорит аналитик. Можно предположить, что в августе не стоит ждать большого роста средств от ЦБ у банков, делает вывод он. Ранее зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что ЦБ просил Минфин увеличить в августе объемы размещаемых бюджетных средств на депозитах в российских банках. Как показал опыт прошлого года, это поможет нивелировать сезонные колебания с ликвидностью. В любом случае что средства ЦБ через репо, что трехмесячные депозиты Минфина – одинаково короткие ресурсы, т. е. обычно используются для управления ликвидностью банка, говорит зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов, отличие лишь в том, что казначейские деньги чуть длиннее и не требуют залога. Но для роста бизнеса нужны минимум полугодовые депозиты, добавляет банкир. «Мы сами редко используем средства ЦБ и казначейства – только если ставки небольшие», – заключает Шалимов.

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