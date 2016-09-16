Банки стали реже открывать счета микрофинансистам, ломбардам и кооперативам

Банки стали отказывать ломбардам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам (КПК) в открытии счетов – в качестве причины называется антиотмывочное законодательство. Причем отказывать банки стали так часто, что пришлось вмешаться регулятору: ЦБ опубликовал в «Вестнике Банка России» письмо, в котором разъяснил, что сама по себе сфера деятельности МФО, КПК или ломбарда не означает, что счета эти организации открывают с целью отмывания доходов или финансирования терроризма.

В июле ЦБ издал два указания, они расширяют перечень факторов, которые должны учитываться при оценке риска совершения операций для отмывания доходов и финансирования терроризма. Среди нововведений оказалась деятельность МФО, КПК и ломбардов. Банкиры восприняли это указание буквально, поэтому ЦБ в новом письме обратил их внимание на то, что оценка риска сомнительных операций должна быть основана не на сфере деятельности этих организаций, а на совокупном анализе документов, уже совершенных операций, сведений о самом клиенте и его контрагентах.

«Мы два раза писали письма председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной на эту тему, у нас было много случаев, когда банки отказывали в открытии счета лучшим кооперативам, прошедшим проверку ЦБ. Такие банки ссылались на антиотмывочный закон», – рассказывает председатель совета некоммерческого партнерства – саморегулируемой организации (СРО) «Народные кассы – Союзсберзайм» Андрей Сиднев. По его словам, в СРО входит около 200 кооперативов и полутора десяткам из них было отказано в открытии счетов. Бывали случаи, вспоминает он, когда клиенты обслуживались в банках на протяжении нескольких лет и тем не менее банки начинали их выдавливать. Возможно, дело в том, что КПК также конкурируют с банками – выдают займы, привлекают сбережения и обороты у них большие, размышляет Сиднев и сообщает, что подобное отношение банков привело КПК к идее создать собственную небанковскую расчетную кредитную организацию. Начать работу она может уже в следующем году, надеется он.

Проблема не новая, констатирует замдиректора СРО «Мир» Андрей Паранич и делится данными: «Проведенный в этом году опрос выявил, что примерно в 60 случаях более чем в 30 банках микрофинансовым организациям было отказано в открытии счетов». Все эти сведения были переданы ЦБ, говорит он.

Не лучше ситуация у ломбардов. «Несколько месяцев назад банки стали отказывать ломбардам в открытии счетов, таких случаев было довольно много, пару недель назад по просьбе ЦБ мы собрали об этом информацию», – рассказывает президент НП «Лига ломбардов» Михаил Унксов. Ломбарды действительно работают с наличными деньгами и обороты по их счетам довольно велики, признает он, но уверяет, что легальный ломбард – это надежный и безрисковый клиент для банка. По словам Унксова, существует версия, что банки, договорившись между собой, стали отказывать в открытии счетов, чтобы ломбарды не переходили из одного банка в другой, а оставались в тех банках, где уже обслуживаются. Противодействие отмыванию доходов лишь формальный повод, полагает Унксов.

Доля МФО, которым было отказано в открытии счетов, в последнее время существенно не менялась, говорит представитель ВТБ. Если банк считает, что деятельность клиента сомнительна, ему будет отказано в открытии счета, категоричен он: «Мы всегда придерживались такой позиции, и она останется неизменной».

Ни один клиентоориентированный банк не будет отказывать в обслуживании по формальным признакам только из-за принадлежности к указанным сферам деятельности, уверяет начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. «Как раньше, так и теперь мы проводим комплексный анализ деятельности клиентов и сведений о них», – говорит она. Банк может отказать в обслуживании только тогда, когда для этого есть действительно веские причины, продолжает она и предупреждает, что, как и прежде, при приеме на обслуживание МФО, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов банкам в любом случае необходимо применять меры повышенного внимания – в соответствии с рекомендациями ЦБ. МФО и ломбарды действительно находятся в зоне риска, поскольку работают с большим количеством наличности, объясняет зампред правления Промсвязьбанка Владимир Шаталов.

«Открытие» сотрудничает с предприятиями из разных областей экономики, в том числе с МФО, ломбардами, коллекторскими агентствами и системами денежных переводов, говорит представитель банка. В своей работе с клиентами банк придерживается единых принципов вне зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, заверил он.

Обслуживание таких организаций не запрещено клиентской политикой банка, хотя он исторически ориентирован на реальный сектор экономики, говорит руководитель блока «Риски» банка «Возрождение» Салават Исмагилов. Вместе с тем банк учитывает род деятельности клиента, оценивает риск принятия его на обслуживание – письмо ЦБ не потребовало пересмотра позиции банка, заключает он.

Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что у регулятора статистики по отказам нет – всю информацию о таких случаях банки направляют в Росфинмониторинг. Он подчеркнул, что решение об отказе в открытии счета каждая кредитная организация принимает самостоятельно.

Представитель Росфинмониторинга говорит, что ведомство раскрывает только общую статистику по отказам в открытии счетов – без деления на виды компаний.