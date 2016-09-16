Крупные банки считают стресс-тесты ФРС незаконными

Комитет по регулированию рынков капитала (CCMR), объединяющий крупные банки США (JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, State Street и др.), полагает, что ключевые положения стресс-тестов противоречат закону, пишет WSJ. CCMR подготовил доклад, который должен был быть опубликован в четверг вечером.

Банкирам не нравятся условия, которые Федеральная резервная система США (ФРС), проводящая стресс-тесты, закладывает в неблагоприятный сценарий проверок, и используемые математические модели. Закон об административной процедуре США требует, чтобы регуляторы обнародовали подобные документы для публичного обсуждения, но ФРС не публикует сценарии и модели. Для банков на карту поставлено многое: от результатов стресс-тестов зависит, придется ли им увеличивать капитал и смогут ли они платить дивиденды и выкупать свои акции с рынка.

Банки могут подать в суд на ФРС, сообщала WSJ, и в докладе приводятся аргументы, которые они могут использовать в иске. Но иски к регуляторам – большая редкость.

Лучше не стало «К нашему удивлению, мы не нашли рыночной информации, подтверждающей, что крупные банки США стали надежнее, чем были до кризиса 2008 г., и есть данные, показывающие, что в действительности риски увеличились», – говорится в докладе, среди авторов которого экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс.

Из банков, входящих в комитет, с выводами доклада, по данным WSJ, не согласен Deutsche Bank, а представитель Citi сообщил, что не знаком с его содержанием.

ФРС начала проводить стресс-тесты крупнейших банков США из-за кризиса 2008 г., когда обанкротился инвестбанк Lehman Brothers, несколько крупных финансовых компаний США оказались на грани краха и правительству пришлось оказывать финансовую помощь многим банкам.

Первые стресс-тесты прошли в 2009 г. и с тех пор проводятся ежегодно. Количество участников год от года растет: до 2014 г. их было менее 20, в этом году – 33 банка с активами от $50 млрд (см. график). Регуляторы считают стресс-тесты эффективным инструментом: благодаря им банки укрепили риск-менеджмент, стали лучше контролировать свой бизнес, разбросанный по всему миру, и увеличили акционерный капитал. С каждым годом проверки становятся жестче.

Результаты последних стресс-тестов стали известны в конце июня. Неудачники прошлого года – Bank of America (BofA) и Citi – на этот раз прошли проверки. Morgan Stanley оказался единственным банком, прошедшим тесты условно. Провалили тесты «дочки» европейских банков – немецкого Deutsche Bank и испанского Santander. С Deutsche это происходит второй год подряд, а с Santander – третий. Провал стресс-тестов означает для них, что они не смогут увеличить прибыль, которую переводят материнским компаниям.

Сразу после публикации результатов стресс-тестов BofA, Citi и JPMorgan сообщили об увеличении дивидендных выплат.