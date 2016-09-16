ЦБ разрешит непрофессиональным инвесторам терять на бирже до 50 000 рублей

Швецов предложил разделить неквалифицированных инвесторов на три класса – в зависимости от вложенной ими суммы

Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: ЦБ готов на риск в 50 000 руб.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов представил профучастникам рынка ценных бумаг поблажки, на которые готов пойти регулятор в вопросе квалификации инвесторов. Первую версию документа ЦБ представил в июне: регулятор предложил разделить инвесторов на три категории (к квалифицированным и неквалифицированным добавить профессиональных), ужесточить требования к ним и перечень доступных им операций.

Больше всего регулятора заботили неквалифицированные инвесторы: им предлагалось запретить пользоваться кредитным плечом и разрешить вложения только в самые простые инструменты под руководством финансового советника.

Теперь Швецов предложил разделить неквалифицированных инвесторов на три класса – в зависимости от вложенной ими суммы. Для каждого класса будет свой набор инструментов (см. рисунок). Также ЦБ готов ввести «право на риск» – неквалифицированные инвесторы смогут на 50 000 руб. покупать любые инструменты – потеря этой суммы допустима.

Новые требования не будут распространяться на инвесторов, уже имеющих статус квалифицированных с опытом работы от двух лет.

Сумма, которую инвестору разрешат вложить в инструменты фондового рынка, является запретительным фактором для подавляющей части населения, считает гендиректор «Открытие брокера» Юрий Минцев. «ЦБ сделал несколько маленьких шагов навстречу рынку, но все это несущественно: если концепция не поменяется, то регулятор похоронит рынок», – говорит управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Твардовский. Худший результат этих инициатив – увеличение числа российских клиентов у иностранных брокеров, которые предоставляют доступ к Чикагской бирже опционов при размере счета от $10 000, добавляет партнер «Атона» Григорий Седов.

На базе Московской биржи создана рабочая группа, куда вошли участники рынка. Они будут опрашивать клиентов о предпочтительных условиях работы и уровне защиты. ЦБ пообещал принять во внимание результаты ее работы, говорит Твардовский. Представитель ЦБ на запрос не ответил.

Московская биржа уже собирала данные у брокеров, когда ЦБ опубликовал первый проект. Результаты были неутешительные: падение оборота торгов физлиц на 70, 50 и 40% на срочном, валютном и фондовом рынках Московской биржи соответственно и снижение выручки брокеров на 38%. При этом только 85 человек смогли бы получить статус профессионального инвестора и 3400 – квалифицированного.