Рухнул банк, привлекший 30 млрд рублей от населения

Центробанк ввел временную администрацию в Военно-промышленный банк, сообщил регулятор. Причина - угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а полномочия акционеров и правления приостановлены. «Первоочередной задачей деятельности временной администрации ВПБ является проведение обследования финансового положения банка с целью определения его объективного финансового положения», - говорится в сообщении ЦБ.

Банк занимает 98-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам II квартала. Он привлек 30,6 млрд руб. средств населения, по данным на 1 августа.

Банк испытывает проблемы с начала сентября. На прошлой неделе в пятницу ЦБ отключил его от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), рассказывали «Ведомостям» два контрагента банка и подтверждал председатель совета директоров ВПБ Юрий Колток. Банк перестал проводить платежи, выдавать средства с карт в банкоматах других банков, в также установил лимит на снятие средств в своих банкоматах в размере 150 000 руб. в месяц.

В конце августа ЦБ предписал банку досоздать резервы на 6 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два контрагента ВПБ. По их словам, это серьезно пошатнуло финансовое положение банка. Часть резервов приходилось на кредиты техническим компаниям, указывали они. Колток подтверждал «Ведомостям», что банк получил предписание доформировать провизии на более чем 6 млрд руб. Это резервы по кредитам, выданным на инвестпроекты: заводы в Чебоксарах и Калужской области, строительство жилья эконом-класса для военнослужащих, говорил Колток. Из его слов следует, что банку пришлось создать 50%-ный резерв практически по половине кредитного портфеля.

По его словам, банк увеличил капитал в августе до 12 млрд руб. за счет восстановления резервов и допэмиссии, но из-за предписания ЦБ к сентябрю капитал сократился до 5,8 млрд руб.: «При этом ни одного норматива мы не нарушили, чтобы нарушить нормативы, наш капитал должен составить 5,3 млрд».

Кроме того, ЦБ установил ограничение по обороту средств на счетах юрлиц – не более 6 млрд руб. в месяц. Юрлица, в том числе банки и ЦБ, свои средства из ВПБ активно забирали: из 20 млрд руб. на начало года к августу осталось только 6,5 млрд руб.