Акции Deutsche Bank рухнули на 8%

Инвесторы не ожидали, что американские прокуроры потребуют с банка столь большую сумму за соглашение по ипотечному делу

Акции ведущего немецкого банка Deutsche Bank упали в пятницу после открытия торгов на 8% после того, как The Wall Street Journal сообщила о потенциально большой выплате по делу о размещении ипотечных облигаций, которое расследуют американские прокуроры.

Министерство юстиции США предложило банку урегулировать дело во внесудебном порядке за $14 млрд, рассказали газете люди, знакомые с ситуацией. Такая сумма была бы одной из самых крупных по делам о нарушениях в продаже субстандартных ипотечных облигаций – бумаг, в которые были упакованы высокорискованные кредиты, но зачастую с высоким рейтингом. Инвестбанки выпускали их в больших объемах, а инвесторы воспринимали как достаточно надежные, потому что, по утверждению прокуроров, банки вводили их в заблуждение, продавая сложные инструменты, скрывавшие истинное качество ипотечных кредитов. Массовые дефолты по ним в результате роста процентных ставок и падения стоимости жилой недвижимости спровоцировали огромные потери инвесторов в результате обесценения таких облигаций.

Инвесторы не ожидали, что Deutsche Bank, возможно, придется заплатить столь большую сумму за урегулирование дела. Падение акций отражает их серьезную обеспокоенность влиянием такой выплаты на положение банка, рыночная капитализация которого составляет всего 18 млрд евро, притом что активы на балансе – 1,6 трлн евро, отмечает Financial Times. По данным на конец июня, на судебные издержки у Deutsche Bank было отложено 5,5 млрд евро ($6,2 млрд), хотя он заявлял о намерении увеличить эти резервы к концу года.

Дела у банка в последние годы идут неважно. В 2015 г. он понес убыток в 6,8 млрд евро, а летом МВФ назвал его самым рисковым из системно значимых банков для мировой банковской системы.

Хотя почти год назад Deutsche Bank объявил о долгосрочной реструктуризации, недавно его руководители рассматривали два радикальных варианта изменения бизнеса – вели переговоры о слиянии с Commerzbank (в итоге от идеи отказались) и задумались, по сообщению WSJ, о продаже полностью или частично подразделения по управлению активами, хотя оно приносит стабильный доход.

Deutsche Bank в заявлении, распространенном после сообщения WSJ, подтвердил, что минюст обозначил сумму в $14 млрд и ждет от него альтернативных предложений. «Deutsche Bank не намерен урегулировать рассматриваемые претензии за сумму, близкую к названной. Переговоры только начинаются. Банк надеется, что их результат будет схож с результатами аналогичных банков, которые заключили соглашения на гораздо меньшие суммы», – говорится в заявлении.

На крупнейшую выплату по схожему ипотечному делу согласился Bank of America – $16,65 млрд в 2014 г. А, например, Goldman Sachs урегулировал дело весной за $5 млрд. В общей сложности крупные банки заплатили по таким делам в США около $115 млрд.

Сумма в $14 млрд – предварительная, сказали WSJ люди, знакомые с ходом переговоров между Deutsche Bank и минюстом. По их словам, представители банка намерены радикально снизить ее и неизвестно, какой в итоге будет договоренность. Кроме того, обычно банки выплачивают не всю сумму: помимо денег они соглашаются на помощь заемщикам, например, реструктурируя их кредиты.

Наконец, минюст традиционно поначалу обозначает жесткую позицию, выставляя претензии на более крупную сумму, чем та, на которую в конечном итоге прокуроры рассчитывают договориться, сказали WSJ юристы, участвующие в этом и схожих делах.