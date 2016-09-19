Корпорации пролоббировали себе прямой доступ на валютный рынок Московской биржи

Монополия крупных банков на валютные операции крупных компаний может быть нарушена – Московская биржа собирается дать им прямой доступ к валютному рынку. Такое решение одобрил валютный комитет биржи, последнее слово за наблюдательным советом.

Компании с капиталом от 1 млрд руб. получат доступ на условии полного предварительного депонирования средств, рассказывает управляющий директор по валютному и денежному рынкам Московской биржи Игорь Марич, а для доступа на условии частичного депонирования компания должна иметь капитал от 50 млрд руб. и долгосрочный рейтинг не ниже BB- у S&P и Fitch и Ba3 у Moody’s. Таких компаний менее 10, посчитали «Ведомости»: «Роснефть», РЖД, «Газпром», «Транснефть», «Газпром нефть», «Россети» и «Атомэнергопром». Биржа будет обращать внимание и на наличие казначейства у компаний. Они смогут конвертировать валюту с расчетами сегодня и завтра, а также заключать однодневные свопы, говорит Марич.

Сейчас банки выносят часть конверсионных операций крупных корпораций на рынок, а часть проводят сами. По оценке биржи, прямой доступ корпораций обеспечит дополнительную ликвидность примерно в $100 млрд в год. Это немного, дневной оборот биржевого валютного рынка – около $20 млрд, но заявки корпораций, не использующих высокочастотные и иные алгоритмы, позволят улучшить качество торгов и привлечь новые обороты и новых участников.

Брокеры дают клиентам прямой доступ на биржу. Но для крупных компаний брокеры слишком малы, они не могут открывать достаточные кредитные линии, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка, член валютного комитета биржи Сергей Романчук.

Крупные банки недовольны, но инициатива исходила от самих компаний, указывает Романчук. Компании проявляют интерес к прямому доступу на валютный рынок биржи, подтверждает Марич: они смогут проводить конверсионные операции по лучшим ценам и с меньшими издержками. Среди тех, кто общался с биржей на эту тему, – «Росатом», знают два человека, близких к бирже. Представитель «Росатома» на запрос не ответил.

Большинству компаний придется работать по схеме полного депонирования средств, мало кто захочет все время держать деньги на бирже, тем более что НКЦ (входит в группу «Московская биржа», выполняет функцию центрального контрагента) по ним не платит процент, перечисляет минусы Романчук, будут и дополнительные расходы – нужна и программа для торгов, и персонал. «Не думаю, что средние и небольшие банки, в том числе и мы, потеряют много клиентов», – прогнозирует он.

«Если наблюдательный совет одобрит решение комитета, есть вероятность, что возникнет конкуренция между банками и биржей, что мотивирует банки развивать внебиржевой рынок и другие площадки, тем более что биржа собирается повысить тарифы», – говорит вице-президент «Сбербанк CIB» Андрей Шеметов. Определенные опасения вызывает перенос кредитного риска с профессиональных участников на саму биржу, что не принято в мировой практике, продолжает он: частичное депонирование повышает кредитный риск НКЦ, а банки с их кредитной экспертизой привыкли управлять этим риском.

Риски создадут только корпорации, заключающие сделки с частичным депонированием, спорит Марич, но их кредитное качество во многом лучше, чем у большинства участников, а в системе управления рисками НКЦ они будут участвовать наравне со всеми.