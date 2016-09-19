Продажа кредитных нот банка «Траст» на 20 млрд рублей стала поводом для возбуждения уголовного дела

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», потерпевшая сторона – держатели нот. Об этом рассказали два владельца нот и представитель еще одного, признанного потерпевшим. По их словам, дело было возбуждено в марте, его ведет следователь, которая занимается другими делами «Траста» (см. врез), но лишь сейчас она стала связываться с держателями нот для признания их потерпевшими.

«Мы много раз пытались привлечь внимание к незаконности схемы продажи кредитных нот, но МВД не заводило дела. После того как оно было возбуждено, мы очень долго ничего об этом не знали», – рассказывает представитель инициативной группы держателей нот «Траста» Оксана Устюндаг. По ее словам, сейчас ситуация изменилась и следователь сама попросила связаться со всеми, у кого есть ноты, для признания клиентов банка потерпевшими, это сотни человек.

Представитель «Траста» узнал о возбуждении еще одного уголовного дела от «Ведомостей». Сам банк не может быть субъектом этого дела, поскольку уголовной ответственности в России подлежат только физические лица, уверен он: «Мы не видим рисков – очевидно, что претензии могут быть только к бывшим сотрудникам банка».

Дела «Траста» В апреле и мае 2015 г. МВД возбудило два уголовных дела в отношении ряда лиц из числа бывших руководителей и сотрудников «Траста». В августе 2016 г. одно дело было передано в Басманный суд. Бывший директор дирекции казначейства «Траста» Олег Дикусар и финансовый директор банка Евгений Ромаков обвиняются в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере в интересах экс-акционеров банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева (объявлены в международный розыск). По обоим делам «Траст» признан потерпевшим, напоминает его представитель.

Один из них, бывший совладелец «Траста» Илья Юров, сообщил «Ведомостям», что не знает о возбуждении дела, связанного с нотами, и предъявляются ли ему обвинения. Отказ платить по нотам он называет «беспрецедентным нарушением законных прав клиентов «Траста». По словам Юрова, сделки по привлечению средств частных клиентов через кредитные ноты (CLN и LPN) в капитал 2-го уровня были стандартной практикой российских банков начиная с 2001 г., а все проспекты эмиссии «Траст» согласовывал в ЦБ.

Представители ЦБ, АСВ и ГУ МВД по Москве на запросы не ответили.

За несколько лет банк продал своим клиентам ценные бумаги – кредитные ноты – примерно на 20 млрд руб. Средства, которые банк получил от продажи нот (эмитентами бумаг были две компании специального назначения, выдавшие «Трасту» субординированные займы), он направлял на увеличение капитала.

Продажа нот была политикой банка, вспоминал сотрудник «Траста», давая показания в суде осенью 2015 г., инструкции шли от головного офиса: «Я, как руководитель, должен был предложить этот продукт всем крупным вкладчикам <...> доводились планы по привлечению клиентов».

О рисках этих бумаг клиенты узнали после санации (в декабре 2014 г. АСВ выдало «Открытие холдингу» для этого кредит на 127 млрд руб.): «Траст» списал субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Владельцы бумаг судятся с банком: в регионах суды встают на их сторону, в Москве рассматривающий большинство дел Басманный суд встает на сторону банка.

Потерпевшими признаются в индивидуальном порядке, следователь не может признать потерпевшими определенную категорию лиц, тем более заочно, говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. В рамках уголовного дела держатели нот могут подать гражданский иск о взыскании средств с обвиняемых, отметил он.