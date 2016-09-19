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Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: «Траст» потерпевших

Продажа кредитных нот банка «Траст» на 20 млрд рублей стала поводом для возбуждения уголовного дела

Держатели бумаг признаются потерпевшими
Продажа кредитных нот банка «Траст» его VIP-клиентам на 20 млрд руб. стала поводом для возбуждения уголовного дела, а держатели бумаг признаются потерпевшими
Продажа кредитных нот банка «Траст» его VIP-клиентам на 20 млрд руб. стала поводом для возбуждения уголовного дела, а держатели бумаг признаются потерпевшими
М. Стулов / Ведомости

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», потерпевшая сторона – держатели нот. Об этом рассказали два владельца нот и представитель еще одного, признанного потерпевшим. По их словам, дело было возбуждено в марте, его ведет следователь, которая занимается другими делами «Траста» (см. врез), но лишь сейчас она стала связываться с держателями нот для признания их потерпевшими.

«Мы много раз пытались привлечь внимание к незаконности схемы продажи кредитных нот, но МВД не заводило дела. После того как оно было возбуждено, мы очень долго ничего об этом не знали», – рассказывает представитель инициативной группы держателей нот «Траста» Оксана Устюндаг. По ее словам, сейчас ситуация изменилась и следователь сама попросила связаться со всеми, у кого есть ноты, для признания клиентов банка потерпевшими, это сотни человек.

Представитель «Траста» узнал о возбуждении еще одного уголовного дела от «Ведомостей». Сам банк не может быть субъектом этого дела, поскольку уголовной ответственности в России подлежат только физические лица, уверен он: «Мы не видим рисков – очевидно, что претензии могут быть только к бывшим сотрудникам банка».

Дела «Траста»

В апреле и мае 2015 г. МВД возбудило два уголовных дела в отношении ряда лиц из числа бывших руководителей и сотрудников «Траста». В августе 2016 г. одно дело было передано в Басманный суд. Бывший директор дирекции казначейства «Траста» Олег Дикусар и финансовый директор банка Евгений Ромаков обвиняются в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере в интересах экс-акционеров банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева (объявлены в международный розыск). По обоим делам «Траст» признан потерпевшим, напоминает его представитель.

Один из них, бывший совладелец «Траста» Илья Юров, сообщил «Ведомостям», что не знает о возбуждении дела, связанного с нотами, и предъявляются ли ему обвинения. Отказ платить по нотам он называет «беспрецедентным нарушением законных прав клиентов «Траста». По словам Юрова, сделки по привлечению средств частных клиентов через кредитные ноты (CLN и LPN) в капитал 2-го уровня были стандартной практикой российских банков начиная с 2001 г., а все проспекты эмиссии «Траст» согласовывал в ЦБ.

Представители ЦБ, АСВ и ГУ МВД по Москве на запросы не ответили.

За несколько лет банк продал своим клиентам ценные бумаги – кредитные ноты – примерно на 20 млрд руб. Средства, которые банк получил от продажи нот (эмитентами бумаг были две компании специального назначения, выдавшие «Трасту» субординированные займы), он направлял на увеличение капитала.

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Продажа нот была политикой банка, вспоминал сотрудник «Траста», давая показания в суде осенью 2015 г., инструкции шли от головного офиса: «Я, как руководитель, должен был предложить этот продукт всем крупным вкладчикам <...> доводились планы по привлечению клиентов».

О рисках этих бумаг клиенты узнали после санации (в декабре 2014 г. АСВ выдало «Открытие холдингу» для этого кредит на 127 млрд руб.): «Траст» списал субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Владельцы бумаг судятся с банком: в регионах суды встают на их сторону, в Москве рассматривающий большинство дел Басманный суд встает на сторону банка.

Потерпевшими признаются в индивидуальном порядке, следователь не может признать потерпевшими определенную категорию лиц, тем более заочно, говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. В рамках уголовного дела держатели нот могут подать гражданский иск о взыскании средств с обвиняемых, отметил он.

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