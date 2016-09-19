Лицензий лишились два банка из топ-100

Банк России с 19 сентября отозвал лицензии у московского Росинтербанка (АО «Коммерческий банк "Росинтербанк»), московского ПАО «Акционерный коммерческий банк «Финансово-промышленный банк» (Финпромбанк, ФПБ) и у АО «Региональный коммерческий банк» (АО «Банк «РКБ»), зарегистрированного в Димитровграде Ульяновской области. Все три являются участниками системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обещает начать выплаты компенсаций вкладчикам не позднее 3 октября, банки-агенты для этого будут выбраны не позднее 23 сентября. По данным отчетностей на 1 сентября, по величине активов Росинтербанк занимал 68-е место в банковской системе страны, Финпромбанк - 94-е, РКБ - 404-е.

Росинтербанк

В Росинтербанке по решению ЦБ с 15 сентября была введена временная администрация в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов. Первоочередной задачей администрации была оценка финансовой ситуации в организации. Ранее в тот же день Росинтербанк сообщил на сайте, что прекращает обслуживать клиентов «для стабилизации финансовых показателей», а затем сайт банка перестал работать. Временная администрация, функции которой были возложены на АСВ, «с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы» банка. Поэтому его санация с привлечением АСВ не представлялась возможной, сделал вывод регулятор.

«При неудовлетворительном качестве активов АО "КБ «Росинтербанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - говорится в сообщении пресс-службы регулятора. - Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)». Требования законов о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма банк не соблюдал «в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган». «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России», - объясняет ЦБ.

По данным источников "Ведомостей", предполагалось, что временная администрация должна была изучать в том числе пассивы Росинтербанка, привлеченные от населения. Как рассказывал источник, общавшийся с сотрудниками ЦБ, они выявили с помощью специальной группы вкладчиков, что банк проводил операции, цель которых – регулирование остатков по вкладам, чтобы их размер не нарушал предписание регулятора. Выяснилось, что так называемый вкладчик-маячок деньги со своего счета снял, хотя на самом деле этого не делал. Сколько вкладов могло оказаться «за балансом», предстояло выяснить временной администрации. Контрагент Росинтербанка рассказал, что ЦБ несколько лет ограничивал его в привлечении средств населения, хотя банк продолжал активно рекламировать свои вклады. Забалансовая «тетрадка вкладов пока не подтверждена», но ЦБ проверял наличие неучтенных средств физлиц, говорил человек, близкий к надзорному блоку регулятора.

Основной акционер Росинтербанка (75,84%, остальным владеет группа физлиц) – Георгий Гвелесиани, следует из данных на сайте ЦБ. По данным СПАРК, он владеет УК «Молочные активы», которая строит молочный животноводческий комплекс в Калужской области (две молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод). На сайте «Молочных активов» указано, что стоимость проекта составляет 3,5 млрд руб., реализуется он при поддержке Россельхозбанка (кредит на 2,2 млрд руб.) и Росинтербанка. Выпускает молочную продукцию под маркой «Калужская зорька».

Финпромбанк

«В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток», Финмпромбанк (ФПБ) несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщает пресс-служба ЦБ. В сложившихся обстоятельствах «Банк России на основании статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

На прошлой неделе «Ведомости» сообщали, что акционеры Финпромбанка 14 октября собирались голосовать за то, подавать ли им прошение в ЦБ об аннулировании или отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций. Это следовало из опубликованной повестки собрания акционеров. Один из миноритариев, владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, помог банку имуществом на 12,4 млрд руб. и давно мог бы его контролировать, но до сих пор формально владеет долей лишь в 8% акций. В отчетности Финпромбанка указано, что у него «нет лица, осуществляющего окончательный контроль над деятельностью». Совладельцы Финпромбанка – Анатолий Гончаров (в 2013 г. выкупал долю группы «Альянс» Бажаева), Станислав Перминов и Петр Кондрашов (владеют примерно по 19%).

Объем неисполненных платежей в Финпромбанке на 1 сентября 2016 г. из-за отсутствия средств в банке увеличился более чем в два раза – до 1,567 млрд руб., следует из финансовой отчетности кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ в минувшую пятницу. Источник портала «Банки.ру», близкий к ФПБ, говорил, что банк не провел за последние несколько недель свыше 650 млн платежей. Другой источник портала объяснил неисполнение платежей тем, что ЦБ ввел в банке ограничения на проведение клиентских операций, в том числе на привлечение средств физических лиц во вклады и проведение сделок репо.

ЦБ выявил дыру в балансе Финпромбанка на сумму 27 млрд руб., сообщало 14 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник, информированный о ходе проверки кредитной организации. По словам источника агентства, регулятор 22 июня провел встречу с акционерами банка. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский на этой встрече озвучил собственникам кредитной организации размер выявленной дыры – 27 млрд руб., а также предложил закрыть ее на сумму 20 млрд руб. При этом источник подчеркнул, что этот размер дыры касается только Финпромбанка, а не банковской группы в целом, в которую входят также Айманибанк и платежная система «Таможенная карта».

В начале сентября Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Финмпромбанк, который получил права на долю в компании «Таможенная карта», не согласовал сделку с ФАС. Служба намеревалась возбудить против банка дело об административном нарушении.

РКБ

РКБ не соблюдал требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, объясняет пресс-служба ЦБ. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России, говорится также в пресс-релизе. «При неудовлетворительном качестве активов АО "Банк «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски», а «руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности», считает регулятор.