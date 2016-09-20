Решения суда по делу о банкротстве Межпромбанка оказались незаконными

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 сентября отменил определение Арбитражного суда Москвы от 15 июля о продлении на полгода конкурсного производства в Межпромбанке и вернул вопрос на новое рассмотрение. Как следует из текста постановления, опубликованного 15 сентября, вопрос о продлении конкурсного производства нужно было рассматривать коллегиальным составом судей, ведь банкротство Межпромбанка началось до вступления в силу изменений Арбитражно-процессуального кодекса (АПК) РФ, предусматривающих единоличное рассмотрение дел о несостоятельности (см. врез).

Апелляцию подал кредитор Межпромбанка, московское ЗАО «Вираж». Представитель основателя банка Сергея Пугачева утверждает, что эта компания никак не связана с экс-сенатором, но передал «Ведомостям» комментарии адвоката «Виража» Марии Самородкиной, представлявшей интересы ЗАО в суде. «Ведомостям» Самородкина объяснила, что по закону все это время дело о банкротстве Межпромбанка должно было рассматриваться коллегиально, но все решения судья Иван Клеандров принимал единолично. «Таким образом, решение о продлении конкурсного производства было принято незаконным составом суда, должно быть отменено и заново рассмотрено», – говорит она.

Одному нельзя Межпромбанк был признан банкротом 7 декабря 2010 г. по решению Арбитражного суда Москвы – в коллегиальном составе, сказано в постановлении. Это соответствовало действовавшей редакции АПК. Позже в кодекс были внесены изменения. Новая редакция предусматривает рассмотрение дел о банкротстве судьей в единоличном составе, но это касается только дел, производство по которым было возбуждено после вступления в силу поправок.

Пугачев и его адвокаты знают об этом решении, сообщил представитель экс-сенатора: «Пугачев – крупнейший кредитор Межпромбанка, все эти годы он безуспешно отстаивал свои права и права других кредиторов в арбитраже. Теперь понятна незаконность этих решений. Юристы готовятся аннулировать неправосудные определения как в России, так и в других юрисдикциях, в том числе в Великобритании, где в поддержку иска АСВ (Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Межпромбанка. – «Ведомости») о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности были введены обеспечительные меры».

Решение о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка на сумму 75 млрд руб. топ-менеджеров банка и Пугачева также было принято единолично судьей Клеандровым, напоминает собеседник «Ведомостей».

Решение апелляции обжалованию не подлежит, признает представитель АСВ, но все предыдущие судебные акты, принятые по делу о банкротстве Межпромбанка, в том числе о назначении конкурсного управляющего, продлении срока конкурсного производства, не были обжалованы, вступили в законную силу, т. е. являются законными и подлежат исполнению всеми лицами, настаивает он. «Вопрос о привлечении господина Пугачева к субсидиарной ответственности правомерно был разрешен судом единолично, поскольку не относится к делам, рассматриваемым коллегиально», – убежден он.

«Если Пугачев пожелает принять участие в английских разбирательствах, английский суд, скорее всего, потребует, чтобы он прежде всего исправил допущенные им нарушения судебных приказов, а также отбыл наказание в виде лишения свободы», – добавляет представитель АСВ.

Постановление апелляционной инстанции означает, что ранее принятые единолично судьей решения по банкротству Межпромбанка были незаконны, но сроки для их обжалования уже вышли, солидарны партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков и Григорий Чернышов из Адвокатского кабинета Г. П. Чернышова. Пересмотра этих решений можно добиться, получив постановление президиума или пленума Верховного суда, а это очень высокий порог. «Для экономических дел это из разряда фантастики», – уточняет Чернышов.

Даже если это удастся и решения будут отправлены в первую инстанцию на новое рассмотрение, наверняка в состав тройки судей войдет Клеандров и его мнение будет решающим, ведь он лучше всех разбирается в этом деле, считает Чернышов: «Это все только затянет, но ненадолго». «Единственное последствие этой незаконности – рассмотрение прежних решений заново в суде первой инстанции коллегиальным составом, – вторит Рачков. – Можно, конечно, добиться отстранения Клеандрова, но, думаю, решения суда все равно в итоге будут те же».

Однако такое затягивание может быть на руку Пугачеву, рассуждает юрист: «В любом случае ему нечего терять, если есть деньги, чтобы все эти суды оплачивать».