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Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: Пугачев заложил вираж

Решения суда по делу о банкротстве Межпромбанка оказались незаконными

Они могут быть пересмотрены, но результат вряд ли изменится, считают юристы
Сергей Пугачев рассчитывает, что его дела будут рассмотрены заново
Сергей Пугачев рассчитывает, что его дела будут рассмотрены заново
John Schults / REUTERS

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 сентября отменил определение Арбитражного суда Москвы от 15 июля о продлении на полгода конкурсного производства в Межпромбанке и вернул вопрос на новое рассмотрение. Как следует из текста постановления, опубликованного 15 сентября, вопрос о продлении конкурсного производства нужно было рассматривать коллегиальным составом судей, ведь банкротство Межпромбанка началось до вступления в силу изменений Арбитражно-процессуального кодекса (АПК) РФ, предусматривающих единоличное рассмотрение дел о несостоятельности (см. врез).

Апелляцию подал кредитор Межпромбанка, московское ЗАО «Вираж». Представитель основателя банка Сергея Пугачева утверждает, что эта компания никак не связана с экс-сенатором, но передал «Ведомостям» комментарии адвоката «Виража» Марии Самородкиной, представлявшей интересы ЗАО в суде. «Ведомостям» Самородкина объяснила, что по закону все это время дело о банкротстве Межпромбанка должно было рассматриваться коллегиально, но все решения судья Иван Клеандров принимал единолично. «Таким образом, решение о продлении конкурсного производства было принято незаконным составом суда, должно быть отменено и заново рассмотрено», – говорит она.

Одному нельзя

Межпромбанк был признан банкротом 7 декабря 2010 г. по решению Арбитражного суда Москвы – в коллегиальном составе, сказано в постановлении. Это соответствовало действовавшей редакции АПК. Позже в кодекс были внесены изменения. Новая редакция предусматривает рассмотрение дел о банкротстве судьей в единоличном составе, но это касается только дел, производство по которым было возбуждено после вступления в силу поправок.

Пугачев и его адвокаты знают об этом решении, сообщил представитель экс-сенатора: «Пугачев – крупнейший кредитор Межпромбанка, все эти годы он безуспешно отстаивал свои права и права других кредиторов в арбитраже. Теперь понятна незаконность этих решений. Юристы готовятся аннулировать неправосудные определения как в России, так и в других юрисдикциях, в том числе в Великобритании, где в поддержку иска АСВ (Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Межпромбанка. – «Ведомости») о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности были введены обеспечительные меры».

Решение о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка на сумму 75 млрд руб. топ-менеджеров банка и Пугачева также было принято единолично судьей Клеандровым, напоминает собеседник «Ведомостей».

Решение апелляции обжалованию не подлежит, признает представитель АСВ, но все предыдущие судебные акты, принятые по делу о банкротстве Межпромбанка, в том числе о назначении конкурсного управляющего, продлении срока конкурсного производства, не были обжалованы, вступили в законную силу, т. е. являются законными и подлежат исполнению всеми лицами, настаивает он. «Вопрос о привлечении господина Пугачева к субсидиарной ответственности правомерно был разрешен судом единолично, поскольку не относится к делам, рассматриваемым коллегиально», – убежден он.

«Если Пугачев пожелает принять участие в английских разбирательствах, английский суд, скорее всего, потребует, чтобы он прежде всего исправил допущенные им нарушения судебных приказов, а также отбыл наказание в виде лишения свободы», – добавляет представитель АСВ.

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Постановление апелляционной инстанции означает, что ранее принятые единолично судьей решения по банкротству Межпромбанка были незаконны, но сроки для их обжалования уже вышли, солидарны партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков и Григорий Чернышов из Адвокатского кабинета Г. П. Чернышова. Пересмотра этих решений можно добиться, получив постановление президиума или пленума Верховного суда, а это очень высокий порог. «Для экономических дел это из разряда фантастики», – уточняет Чернышов.

Даже если это удастся и решения будут отправлены в первую инстанцию на новое рассмотрение, наверняка в состав тройки судей войдет Клеандров и его мнение будет решающим, ведь он лучше всех разбирается в этом деле, считает Чернышов: «Это все только затянет, но ненадолго». «Единственное последствие этой незаконности – рассмотрение прежних решений заново в суде первой инстанции коллегиальным составом, – вторит Рачков. – Можно, конечно, добиться отстранения Клеандрова, но, думаю, решения суда все равно в итоге будут те же».

Однако такое затягивание может быть на руку Пугачеву, рассуждает юрист: «В любом случае ему нечего терять, если есть деньги, чтобы все эти суды оплачивать».

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