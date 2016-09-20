Wells Fargo атакуют клиенты, прокуроры и сенаторы

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф во вторник придет на слушания в сенат США. Ему придется объяснять, как банк за несколько лет открыл без ведома клиентов 1,5 млн счетов и 565 000 кредиток. «У меня много вопросов к Стампфу, – цитирует Bloomberg члена банковского комитета сената Элизабет Уоррен, – в банке что-то очень неисправно». По словам ее коллеги Шеррода Брауна, это пример плохого управления – «неудивительно, что люди ненавидят крупные банки».

Скандал разразился две недели назад, Wells Fargo согласился заплатить $185 млн штрафа и сообщил, что с января отменит планы по продажам в розничном подразделении.

В отношении Wells Fargo начали проверки нью-йоркские и калифорнийские прокуроры, писала WSJ. На прошлой неделе в штате Юта три клиента Wells Fargo подали к банку иск с обвинениями в том, что из-за программы Gr-eight, ставящей перед сотрудниками цель, чтобы у клиентов в среднем было восемь счетов, они переводили деньги клиентов на счета, открытые без их ведома. Цели, которые устанавливал Wells Fargo, были труднодостижимыми без злоупотреблений и фальсификаций, говорится в иске. Истцы требуют от банка как минимум $5 млн.

Боб Менендес член банковского комитета сената США Wells Fargo должен объяснить клиентам, почему их банк обобрал их. Я не верю, что это произошло без ведома и одобрения топ-менеджмента. И какое давление начальство оказывало на подчиненных, чтобы они увеличивали продажи?

Линда Эдвардс из Нью-Джерси рассказала FT, что потратила «тысячи часов» на то, чтобы защитить дочь-тинейджера от сотрудников Wells Fargo, которые, по ее утверждению, подделали подпись девушки, для того чтобы открыть кредитку, а потом требовали выплаты долга. Чтобы прекратить телефонные звонки, семья Эдвардс заплатила требуемую сумму, но банк сказал, что кредитная история девушки останется испорченной.

Wells Fargo уволил 5300 сотрудников, виновных в скандале, и выплатил клиентам $2,6 млн компенсации, подсчитав, что по открытым без их ведома счетам они в среднем заплатили по $25 комиссионных за услуги, о которых не знали. Хотя сумма компенсаций небольшая, ущерб для репутации банка более значительный. За время скандала Wells Fargo, бывший самым дорогим банком мира, потерял $23 млрд капитализации и пропустил вперед JPMorgan Chase, а затем и китайский ICBC. С начала года акции Wells Fargo подешевели на 16%, это худший результат из 24 банков, входящих в индекс KBW.

Помимо Стампфа сенаторы ждут на слушания Кэрри Толстедт, возглавлявшую розничное подразделение Wells Fargo и в июле уволенную с этой должности. За 27 лет ее работы в Wells Fargo банк заплатил ей $87 млн в виде акций и опционов, из которых $17 млн он может потребовать обратно, показывают расчеты Bloomberg.