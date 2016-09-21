ВТБ больше не сможет торговать сам с собой в США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила, что оштрафовала ВТБ и его лондонское подразделение «ВТБ капитал» на $5 млн за проведение «фиктивных и неконкурентных» сделок по фьючерсам рубль/доллар на Чикагской товарной бирже.

С декабря 2010 г. по июнь 2013 г. ВТБ и «ВТБ капитал» заключили друг с другом на бирже около 100 таких сделок на $36 млрд, указывает регулятор. По его данным, ВТБ переводил на свой лондонский инвестбанк валютный риск по более выгодным ценам, чем мог бы получить от третьих сторон. ВТБ не мог по выгодным ценам хеджировать валютный риск через свопы на внебиржевом рынке – банк зарегистрирован в России, поэтому к его контрагентам применялись повышенные требования, а именно к достаточности капитала, указывает регулятор. Поэтому ВТБ переносил валютный риск на свою лондонскую «дочку», которая хеджировалась через свопы с международными банками по выгодным ценам.

Представитель ВТБ это подтверждает. Основная цель описанных сделок ВТБ с «ВТБ капиталом» – хеджирование рисков, возникающих при заключении деривативных сделок с корпоративными клиентами группы ВТБ. Это в основным российские компании, поэтому потребность в хеджировании возникала главным образом у ВТБ, продолжает он, и госбанк «закрывал ее путем доступа на рынок через «ВТБ капитал». Эта лондонская «дочка» «исторически имела доступ к более дешевому деривативному рынку в рамках английского права». Оно предусматривает «приемлемые механизмы регулирования кредитных рисков деривативного свойства, такие как ликвидационный неттинг обязательств», объясняет дешевизну представитель госбанка.

Канадский отмыв В декабре 2014 г. регулятор оштрафовал Royal Bank of Canada на $35 млн. Регулятор решил, что банк «отмыл сотни миллионов долларов» через торговлю фьючерсами на акции. По сути, банк уклонялся от налогов: он торговал со своими аффилированными структурами, а в отчетности группы прибыль по этим операциям уравновешивалась таким же убытком.

«У банка появляется большая открытая позиция, которая несет в себе рыночный риск. Его нужно сокращать, но не всегда это можно быстро и эффективно сделать в России», – говорит гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. Смысл торговли между аффилированными структурами как раз в том, чтобы этот избыточный риск передать вовне – на самой группе этого риска уже нет. «Это нормальная рыночная практика – так же поступают американские и европейские банки в Москве или Лондоне», – удивляется Лосев решению американского регулятора.

ВТБ стал жертвой нечестной практики одного из западных банков (см. врез), говорит представитель госбанка. «Сделки, которые попали под расследование комиссии, осуществлялись по правилам биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Но около года назад комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций. Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и ввести запрет на адресные операции внутри одной группы», – говорит он, добавляя, что запрет коснулся всех банков, работающих в США.

«ВТБ капитал» провел встречи в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне и комиссия пришла к выводу, что «банк действовал абсолютно в рамках существовавшей на тот момент рыночной практики», продолжает он: «Однако вследствие пересмотра правил заключения сделок на бирже комиссия решила не признавать корректной работу группы по некоторым ранее заключенным сделкам». ВТБ оштрафован на минимально возможную сумму, так как сотрудничал с комиссией и проводил сделки по правилам торгов.

Запросы регулятору и Чикагской товарной бирже остались без ответа.

Операции между ВТБ и «ВТБ капиталом» проводились «на откровенно льготных условиях», благодаря чему его лондонская «дочка» получала преимущество перед прочими компаниями, действующими на Чикагской бирже, добавляет управляющий партнер чикагской Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов, подобная модель адресных сделок внутри группы способствует нарушению условий равной конкуренции и противоречит положениям закона Додда – Франка, принятого в 2010 г.