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«Ренессанс кредит» получил первую прибыль за два года

Банку помог перерасчет налогов
«Ренессанс кредит» получил первую прибыль за два года
«Ренессанс кредит» получил первую прибыль за два года
Е. Разумный / Вдомости

Специализирующийся на выдаче необеспеченных розничных кредитов «Ренессанс кредит» долго терпел убытки, а в первой половине 2016 г. внезапно получил прибыль – 92 млн руб., гласит его отчет по МСФО. Помог перерасчет налогов: доналоговый результат банка был минусовой – 246 млн руб. убытка. А накопленный убыток за 2014–2015 гг. превысил 20 млрд руб.

Именно убытки прошлых периодов позволили банку снизить налогооблагаемую базу, указывает аналитик S&P Виктор Никольский.

Представитель банка признает, что «определенный эффект был получен и от экономии по налогу на прибыль», но с апреля 2016 г. банк ежемесячно генерирует прибыль по МСФО. Ключевое влияние на прибыль оказали, по его словам, более чем двойное снижение стоимости риска при сохранении кредитного портфеля (с начала года – на уровне 63 млрд руб.) и снижение стоимости фондирования.

Если ситуация на рынке не ухудшится, то «Ренессанс кредит» планирует завершить с прибылью и весь год, говорит его представитель. Никольский из S&P ожидает, что в 2016 г. банк получит небольшой убыток, зато качество его портфеля в ближайшие год-полтора улучшится. Тенденция позитивная: доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше, снизилась с 21,1% в 2014 г. до 11,5% на конец 2015 г. По итогам первого полугодия 2016 г. – до 8,2%, говорит представитель «Ренессанс кредита». Плохие кредиты банк активно списывал, напоминает Никольский: в прошлом году он списал 21,6 млрд руб., в первой половине этого – 6,4 млрд руб.

В этом году «Ренессанс кредит» получил от акционера Михаила Прохорова помощь на 1,2 млрд руб., в прошлом – на 8,5 млрд руб. Текущий прогноз S&P не предполагает, что банку потребуется капитал от акционера, говорит Никольский.

Розничные банки прошли пик создания резервов под плохие кредиты, качество портфеля постепенно восстанавливается, констатирует аналитик Moody’s Александр Проклов. У «Ренессанс кредита» сейчас нет значительных выдач, продолжает он, значит, банк избирателен в выборе заемщиков. Постепенно банк сокращает и дорого обходящиеся ему депозиты физических лиц, что дает ему возможность снижать стоимость фондирования, указывает Проклов. С начала года депозиты физлиц в «Ренессанс кредите» сократились на 11,4% до 59 млрд руб.

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