ЦБ создаст экспериментальную платформу для банков

На ней они смогут опробовать новые технологии без риска быть наказанными регулятором

Центробанк рассматривает идею создать так называемые регулятивные песочницы, которые дадут банкам и другим участникам финансовых рынков протестировать новые технологии без рисков нарушить закон и быть наказанными, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова: «По-русски это называется «эксперимент», по-английски – regulatory sandbox. Это создание такого режима <...> когда регулятор сознательно разрешает провести какие-то вещи, протестировать технологии в пилоте, не применяя жесткие методы наказания на период этого эксперимента» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

ЦБ вместе с рынком будет изучать, как работает новая технология, нужно ли менять регулирование, и только по результатам пилота будет принимать решение, объяснила Скоробогатова. Большое количество новых технологий красиво смотрится на бумаге, но как только начинаешь в реальной жизни пытаться это использовать – оно либо не работает, либо работает плохо, добавила она. По словам Скоробогатовой, такие проекты уже запустили Банк Англии, а также центробанки Австралии и Сингапура.

Банк России в 2017 г. планирует вместе с участниками рынка выработать правила в области финансовых технологий и объявить их, сообщила зампред ЦБ.

Банкам идея понравилась. «Песочница» поможет избежать рисков, связанных с недостатком экспертизы на стадиях проектирования и пилотирования абсолютно новых типов продуктов и проектов, считает руководитель проектного офиса инновационного развития «Ак барса» Дамир Галиев. С помощью особого режима регулирования банки смогут внедрять проекты, не набивая шишек, солидарен зампред правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский, кроме того, формат «песочницы» позволит избежать информационного вакуума.

Есть ряд проектов, успешная реализация которых затруднена из-за действующих законов, говорит начальник отдела перспективных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Михаил Цыкарев. Для массового внедрения биометрии для обслуживания по дистанционным каналам в России есть некоторые затруднения, приводит он пример: «Уже есть технологические решения как зарубежного, так и отечественного производства, но в законодательстве, регулирующем использование биометрических параметров, есть нечеткие формулировки, что затрудняет полноценное использование технологии». Разночтения в законодательстве можно было бы устранить с помощью «песочницы» в рамках пилотных проектов, в первую очередь для ЦБ, как ключевого участника регулятивного процесса, полагает Цыкарев.

Биткоин убрать, блокчейн оставить С помощью технологии блокчейна проходят расчеты с криптовалютой биткоин, против которой неоднократно высказывался ЦБ. «Банк России выступает за использование технологии блокчейна, но против использования денежных суррогатов, включая виртуальную валюту биткоин», – говорил замдиректора департамента регулирования расчетов ЦБ Андрей Шамраев.

С тем же распределенным реестром (технология блокчейна) законодательно многие вопросы не решены, но это не мешает в контролируемом объеме использовать решение между заинтересованными в его развитии участниками, говорит руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрей Попов.

Все опрошенные «Ведомостями» банки планируют «поиграть в песочнице». Поучаствовать в тестировании процесса и результата проекта должен и сам регулятор, надеется начальник управления правового обеспечения инноваций ХКФ-банка Татьяна Мягкова: если выяснится, что некий процесс не вызывает негативных последствий и не порождает существенных рисков, то регулятор будет узаконивать эти подходы, технологии.

ЦБ уже активно ведет диалог с банками по организационным вопросам – УБРиР недавно подал заявку на участие в рабочей группе по анализу перспективных технологий на финансовом рынке, говорит Цыкарев.

На экспериментальной площадке было бы интересно протестировать проекты с использованием удаленной идентификации клиента, более широким использованием социальных сетей и мессенджеров для проведения операций, а также проекты, связанные с блокчейном, которые сегодня банки оценивают крайне противоречиво, перечисляет он: сам блокчейн многие воспринимают как прогрессивную технологию, но и как теневую, а следовательно – рискованную (см. врез). Было бы интересно поучаствовать в тесте проекта по подключению банка к дополнительным источникам информации о клиентах, что в перспективе поможет ускорить процессы и удешевить конечные продукты, говорит Ивановский. «Наиболее интересным представляется проект дистанционной идентификации клиентов при помощи, к примеру, камеры мобильного телефона. В этом случае клиенты смогут открывать счета и другие продукты в банке полностью удаленно, без посещения офисов», – считает руководитель блока электронного бизнеса группы Бинбанка Алексей Дегтярев.

Интересно все, что требует транзакционного взаимодействия или обмена информацией, подытоживает Попов: «Даже какие-то вопросы по взаимодействию с ЦБ как с регулирующим органом – например, новые стандарты и способы предоставления отчетности».