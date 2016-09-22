Сенаторы требуют отставки гендиректора Wells Fargo Джона Стампфа

Столь бурно заседания банковского комитета сената не проходили со времен кризиса 2008 г., отмечают WSJ и Bloomberg. Стампф пришел с повязкой на руке, но ушел куда более потрепанным, пишет Bloomberg: на него обрушились и демократы, и республиканцы. «Вы должны уйти в отставку, вернуть вознаграждение за период, в течение которого длились нарушения, и в отношении вас минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должны возбудить уголовное дело», – заявила сенатор Элизабет Уоррен.

Компенсация Стампфа за 2015 г. оценивается в $19,3 млн, в основном это акции банка и опционы.

Две недели назад Wells Fargo согласился заплатить $185 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB), Управления контролера денежного обращения (OCC) и прокурора Лос-Анджелеса. Выяснилось, что за несколько лет розничное подразделение Wells Fargo без ведома клиентов открыло 2 млн счетов и кредитов, по которым начислялись комиссионные. В среднем клиенты заплатили по $25 несправедливо начисленной комиссии, и банк согласился выплатить пострадавшим $2,6 млн компенсации.

На слушаниях Стампф несколько раз извинился за нарушения и рассказал, как Wells Fargo пытается решить проблему. По его словам, банк начал проверки в розничном подразделении в 2011 г. и по их итогам увольнял примерно по 1000 сотрудников, виновных в нарушениях, ежегодно. С 2012 г. Wells Fargo начал понижать для сотрудников планы продаж. По собственному признанию, Стампф узнал о нарушениях лишь в 2013 г., совет директоров банка – в 2014 г. В 2015 г. проверка OCC выявила нарушения и банк нанял PwC, чтобы понять, пострадали ли клиенты. По словам Стампфа, Wells Fargo не стал уведомлять SEC о нарушениях, поскольку «это несущественное событие». «Если бы я мог вернуть время назад, я бы тысячу раз подумал, – говорил Стампф, – но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуацию исправить».

Но сенаторов он не убедил. «В 2008 г. Уолл-стрит обещала измениться, – возмущалась Уоррен, – но все продолжается. Крупный банк обманывает граждан, а топ-менеджеры набивают карманы». «Это были не перекрестные продажи, это было мошенничество, – говорил сенатор Патрик Туми, – а менеджмент Wells Fargo был совершенно не в курсе дела».

Досталось от сенаторов не только банкирам, но и регуляторам. «Если нужно было бы выбрать для учебника пример, когда потребителям нужна финансовая защита, то лучше и не придумать. Но сколько счетов без ведома клиентов должно быть открыто, чтобы CFPB обратило внимание? – возмущается председатель банковского комитета Ричард Шелби. – И хотя бюро хвастается соглашением как самым большим за его историю, не понятно, насколько значительную роль оно сыграло, чтобы обнаружить или расследовать нарушения в банке».

«Стампф не приготовил никаких уступок, никаких костей, которые можно было бы бросить законодателям, – цитирует WSJ директора Capital Alpha Partners Йэн Кац. – Все понимали, что ему придется нелегко, но все оказалось еще хуже».

«Рост внимания со стороны общества» к скандалу вокруг Wells Fargo приведет к новым расследованиям, предупреждают аналитики JPMorgan. В среду к 18.30 мск акции Wells Fargo подешевели на 2,2%, а акции его основных конкурентов – JPMorgan, Bank of America и Citigroup – подорожали на 0,5–0,8%. Из-за скандала Wells Fargo перестал быть самым дорогим банком в мире (см. график).