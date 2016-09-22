Postal Saving Bank of China привлек $7,4 млрд на IPO – это мировой рекорд с 2014 года

Статья опубликована в № 4166 от 22.09.2016 под заголовком: $50 млрд за китайский банк

Государственный Postal Savings, шестой по активам среди китайских банков, провел IPO в Гонконге. Он продал инвесторам 12,1 млрд акций по 4,76 гонконгского доллара при ценовом коридоре 4,68–5,18 доллара, пишут Bloomberg и WSJ. Размер IPO составил $7,4 млрд, банк оценен в $49,5 млрд.

Это IPO стало крупнейшим в мире с сентября 2014 г., когда Alibaba привлекла $25 млрд, но успех банка во многом связан с участием якорных инвесторов, купивших 80% продававшихся акций. В основном это крупные китайские госкомпании, включая судостроительную компанию, оператора портов и производителя электроэнергии.

Postal Savings был создан в 2007 г. на основе почтовых отделений, принимавших депозиты с 1919 г. Он выдает мало кредитов, размещая почти все привлеченные средства на китайском рынке облигаций. Но все же один крупный заемщик у банка есть – это China Railway, которой он выдал $37,2 млрд. «Это может стать проблемой, поскольку экономика замедляется и это может затронуть строительство железных дорог», – цитирует WSJ главного аналитика Noah Holdings Эндрю Ся.

Главным активом Postal Savings считается 40 000 отделений и 505 млн клиентов. Но в последние годы ценность отделений заметно снизилась, поскольку все больше банковских услуг становится доступно онлайн, говорит аналитик Capital Securities Ли Бин.

У Postal Savings доля плохих кредитов меньше, чем у конкурентов, но инвесторы заплатили за его акции очень большую премию, отмечает начальник отдела азиатских акций Old Mutual Global Investors Джошуа Крэбб: «Вокруг много банков и подешевле». В Китае действует неписаное правило, согласно которому госкомпании на IPO должны продавать акции по цене, превышающей стоимость капитала, чтобы не продешевить. Торгуются же акции крупных китайских банков с 10–30%-ным дисконтом к капиталу.

Организаторы IPO китайского банка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, заработали $100 млн. Но гонконгские IPO для организаторов не столь выгодны, как нью-йоркские: комиссии составляют 1,6% от суммы IPO против 6–7%.