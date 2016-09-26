ВТБ заплатит промежуточные дивиденды в 2016 году

На это уйдет почти вся прибыль госбанка, которая может составить 50 млрд рублей

ВТБ придется выплатить промежуточные дивиденды уже в 2016 г.: Минфин рассчитывает, что до нового года в бюджет поступят выплаты от него и других банков, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов. Закон, разрешающий такие выплаты, принят, напомнил он: «Сейчас подготовлены директивы для этого, и мы планируем получение дивидендов от ряда банков, в том числе от ВТБ. До конца года» (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет о привилегированных акциях, выпущенных банками в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по программе докапитализации через ОФЗ. В июле 2016 г. вступил в силу закон, который позволяет госбанкам выплачивать промежуточные дивиденды по таким акциям. ВТБ в июле 2015 г. разместил их на 307 млрд руб.

Однако его акции отличаются от бумаг, которые АСВ получило от других банков: в условиях эмиссии акций Газпромбанка, Россельхозбанка (РХСБ) и «Российского капитала» указано, что дивиденды выплачиваются по решению общего собрания акционеров. У ВТБ же они выплачиваются в соответствии с решением общего собрания акционеров «ежегодно». В июле 2016 г. совет директоров АСВ предложил ВТБ конвертировать привилегированные акции типа А в префы иного типа, которые дали бы банку возможность выплачивать госкорпорации промежуточные дивиденды.

Сколько заплатят 280 миллиардов рублей в среднем столько рассчитывает получать ежегодно в бюджет Минфин за счет дивидендов госкомпаний. В проект бюджета на 2017–2019 гг. заложено 250–300 млрд руб.

Представитель ВТБ сказал лишь, что банк готов выплатить промежуточные дивиденды, если акционеры примут такое решение.

ВТБ по силам выплатить промежуточные дивиденды в этом году, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В этом году госбанк может получить прибыль по верхней границе своего прогноза – 50 млрд руб., говорил его президент Андрей Костин. «Если банк действительно сможет столько заработать, он сможет заплатить промежуточные дивиденды», – уверен Ганелин. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев составила 17,8 млрд руб. В 2017 г. ВТБ может заработать 100 млрд руб., обещал Костин.

Промежуточные выплаты могут ударить по доходности обыкновенных акций ВТБ, поскольку банк будет вынужден значительную часть прибыли отдавать в виде дивидендов по привилегированным акциям, говорит аналитик UBS Михаил Шлемов. «Любые выплаты по ним сокращают прибыль, которая причитается держателям обыкновенных акций. Мы учитываем это в наших оценках. В этом году фактически все, что заработает ВТБ, будет направлено на выплаты по привилегированным акциям и купоны по их вечным бондам», – указывает он.

Помимо ВТБ заплатить промежуточные дивиденды придется Газпромбанку, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). РСХБ и «Российский капитал» не рассматриваются как источник дохода для бюджета, поскольку не получили значительной прибыли в 2016 г., а существенной нераспределенной прибыли прошлых лет у них нет.

Запрос «Ведомостей» в Газпромбанк остался без ответа.

ВТБ рассматривается первым, поскольку условия эмиссии его акций не предполагают выплату промежуточных дивидендов и их необходимо менять на акции другого типа, объяснил Моисеев: «У других банков этот вопрос должен решаться позднее».