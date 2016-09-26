Вознаграждение инвестбанкиров и трейдеров сократится в 2016 году

В этом году специалисты по слияниям и поглощениям заработают на 10% меньше, чем годом ранее, прогнозирует рекрутинговая Options Group (ее исследование цитирует WSJ). Вознаграждение специалистов по размещениям акций сократится на 15%, долгов – на 12%; трейдеры тоже заработают меньше.

«Уже нигде не спрятаться, – цитирует WSJ управляющего директора Johnson Associates Алана Джонсона, – но структура расходов в традиционных финансовых направлениях много лет не в порядке».

А ну-ка отними Сенаторы США требуют, чтобы гендиректор Wells Fargo Джон Стампф (на фото)и экс-руководитель его розничного подразделения Кэрри Толстедт вернули бонусы за период, когда банк открывал счета клиентам без их ведома. За 2011–2015 гг. банк заплатил Стампфу порядка $100 млн, а Толстедт – не менее $45 млн. Но вернуть даже часть этих денег непросто: Wells Fargo может требовать бонус назад только в случае пересмотра отчетности, пишет Bloomberg.

На прибавку (5%) могут рассчитывать лишь управляющие средствами богатых клиентов и специалисты по технологиям. Технологии сулят две возможности сектору финансовых услуг: сокращение расходов и новые или лучшие источники дохода, объясняет гендиректор Options Group Майкл Карп.

Хедж-фонды, традиционно переманивавшие банкиров, сейчас тоже могут предложить немного: их прибыль падает. Банкиры теперь смотрят куда-то за пределы сектора – на технологии блокчейн, социальные сети, добавляет Карп.

В Великобритании в 2015 г. компании, по данным Управления национальной статистики (ONS), выплатили сотрудникам 44,3 млрд фунтов ($57,4 млрд) бонусов. В номинальном выражении это почти как до кризиса, но с учетом инфляции – на 12% меньше, пишет FT. В 2006 г. доля финансистов в общем бонусном пуле составляла 47%, в 2015 г. – 31%. По словам представителя ONS Ника Палмера, с 2008 г. бонусы в стране растут за счет других секторов.