Акционеры рассчитывают за год увеличить активы банка до 15 млрд рублей

Банк «Александровский» завершил присоединение СМБ-банка, объединенный банк намерен развивать бизнес в Петербурге и ближайших окрестностях, рассказал на пресс-конференции совладелец и председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.

По его словам, проведена санация активов «Александровского», кредитный портфель вырос на 17% до 5,1 млрд руб., пассивы банка на 1 сентября 2016 г. составляют 8,5 млрд руб.

Акции СМБ-банка конвертированы в акции банка «Александровский». «Александровский» был оценен в 1,86 млрд руб, СМБ-банк - в 394 млн руб., говорит Лотвинов.

Банк отказался от собственной инкассации и процессинга, рассматривается возможность продажи недвижимости и переформатирования филиалов в дополнительные офисы, добавил он.

В январе этого года Лотвинов вместе с президентом и совладельцем холдинга «Адамант» Игорем Лейтисом приобрели 99,9% «Александровского» у председателя совета директоров ХК «ЭГО-холдинг» Александра Кашина. В прошлом году Лотвинов купил у основателя холдинга «Фармакор» Александра Афанасьева СМБ-банк. Лотвинов говорил, что намерен создать второй по размеру частный банк в Петербурге.

По размеру активов (10,1 млрд руб.) «Александровский» на 1 июля 2016 г. занимал 219-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА», по собственному капиталу (1,6 млрд руб.) - 212-е. У банка влосемь отделений в Петербурге, два операционных офиса в Ленинградской области, филиал в Москве, филиал и допофис в Мурманске.

Активы банка к концу года вырастут до15 млрд руб., кредитный портфель - до 7,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. будут приходиться на средний и малый бизнес и розницу, сообщил зампредправления банка Илья Лотвинов. Идеальным клиентом Евгений Лотвинов называет предприятие с оборотом в 100-150 млн руб. в месяц, которое занимает 30-60 млн руб.