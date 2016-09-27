ЦБ ужесточает требования по капиталу для профучастников

ЦБ завершает работу по введению пруденциального надзора за профучастниками рынка ценных бумаг, которую начала еще Федеральная служба по финансовым рынкам (упразднена в 2013 г.).

ЦБ вводит норматив достаточности капитала (НДК) для брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров, следует из проекта, опубликованного на сайте регулятора для публичного обсуждения. Главная его мысль – чем выше риск, тем больше капитал. За основу ЦБ взял подходы регулирования в банковской сфере, но с учетом специфики работы профучастников, указывается в документе: «Соблюдая норматив, они смогут в случае реализации рисков покрыть убытки из собственного капитала. Такой подход позволяет обеспечить большую стабильность финансового рынка в целом и его ключевых игроков, а при уходе профучастника с рынка – минимизировать негативные последствия этого события, в том числе и для клиентов».

«Сейчас брокеры должны раскрывать только расчет собственных средств. Банк России давно задумывал введение НДК, по мнению ЦБ, отрасль нуждается в более серьезном регулировании», – говорит руководитель управления риск-менеджмента «Финама» Геннадий Кузнецов.

НДК рассчитывается как отношение собственных средств (капитала) к сумме кредитного и рыночного рисков на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета, а также с учетом требований, установленных в документе. Кредитный риск ЦБ предлагает рассчитывать с учетом специального коэффициента и сформированных резервов. Коэффициенты риска, которые ЦБ предлагает профучастникам, схожи с банковскими. Например, брокерам ЦБ уже пообещал ввести нормативы краткосрочной ликвидности.

Рыночный риск будет рассчитываться для ценных бумаг, иностранной валюты и деривативов. При расчете капитала активы будут взвешиваться по риску, коэффициенты по которому определяет клиринговая организация.

нет фото Сергей Швецов Первый зампред Центробанка Финансовый рынок России появился в 1980-е гг. Финансовые посредники с тех пор и накопили, и привлекли инвестиции для ведения бизнеса, поэтому качественный, реальный капитал есть во всех секторах, но, как говорится, в семье не без урода: есть компании, у которых капитала нет. Поэтому уже два года – с тех пор, как мы стали мегарегулятором, – мы активно выводим компании с недостатком капитала с рынка.

«НДК, видимо, будет сформирован таким образом, что коснется в основном только профучастников, у которых имеется собственная позиция на бирже. Клиентская позиция в рыночный риск не входит. Для компаний, у которых собственная позиция незначительная, этот норматив не критичен, т. е. сложности с его выполнением если и возникнут, то скорее у дилеров, а не у брокеров», – продолжает Кузнецов.

Проект вступит в силу в I квартале 2017 г. Но по замыслу ЦБ расчеты по нормативу профучастники начнут предоставлять регулятору по итогам II квартала, затем еще в течение года будет длиться тестовый период, а конкретное значение норматива ЦБ установит в III квартале 2018 г. «ЦБ собирает статистику, чтобы потом сформировать числовые значения. Мы надеемся, что они будут сформированы по принципу пропорциональности, в зависимости от масштаба деятельности компании. В таком случае введение пруденциальных нормативов будет поддержано», – говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Дифференциация действительно будет, следует из проекта ЦБ. Регулятор предлагает профучастникам считать рыночный риск одним из двух способов – базовым и компонентным. Базовый не дает возможности взаимозачета рисков по встречным позициям профучастника, но зато он менее трудозатратный, говорится в документе. «Первый способ, видимо, будет более комфортен для небольших компаний, второй – для крупных, с отлаженной системой риск-менеджмента. В документе также говорится о кредитном риске, но профучастников-брокеров это коснется несильно», – добавил Кузнецов.