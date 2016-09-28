Страховщикам остался год до консолидированного надзора

Однако все изменится уже с 2017 г. – страховые компании переходят на единый план счетов и новые стандарты бухгалтерского учета

Центробанк в 2017 г. разработает новые стандарты надзора за страховыми группами – как российскими, так и иностранными, сообщила замдиректора департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина. Пока в законодательстве есть только определение страховой группы, заметила она. «Каким образом перераспределяются риски внутри группы, как учитывается система управления, как учитывается платежеспособность группы в целом, пока это не очень проработанная тема», – резюмировала Никитина (цитата по «Интерфаксу»).

Центробанк сулил рынку перемены и раньше – консолидированный надзор, в частности, предполагала стратегия развития финансовых рынков в 2016–2018 гг. Solvency II (нормативный акт ЕС, устанавливающий требования к регулированию деятельности страховщиков, принятый в конце 2009 г. – «Ведомости»), который Центробанк намерен внедрять на российском рынке, устанавливает не только требования по капиталу и нормативам, но также к корпоративному управлению и раскрытию информации.

ЦБ, по всей видимости, хочет разработать определенные показатели, коэффициенты, чтобы контролировать платежеспособность и финансовую устойчивость страховой группы в целом, указывает партнер «БДO Юникон» Лариса Ефремова. «Контроль финансовой устойчивости и соблюдения всех показателей – платежеспособности, размещения страховых резервов, собственных средств – осуществляется на основании РСБУ (хотя с 2013 г. все страховые группы составляют консолидированную финансовую отчетность по МСФО)», – замечает она. То есть только по отдельным компаниям, так как российский стандарт отчетности не предусматривает консолидации, полагает она.

ЦБ не даст поблажек Центробанк продолжит закручивание гаек с точки зрения приведения активов страховщиков в соответствие с требованиями к инвестированию капитала, следует из слов Романа Точилина из департамента страхового рынка Банка России. Согласно требованиям в покрытие собственных средств регулятор готов будет принимать денежные средства и депозиты в банках с определенным уровнем рейтинга, ценные бумаги из первого котировального списка или имеющие определенный рейтинг, недвижимость, дебиторскую задолженность, удовлетворяющую определенным требованиям.

Однако все изменится уже с 2017 г. – страховые компании переходят на единый план счетов и новые стандарты бухгалтерского учета, приближенные к МСФО. «По всей видимости, на основании этих новых стандартов ЦБ разработает собственные показатели. Много времени это не займет», – говорит Ефремова.

Стандарты надзора за страховыми группами могут оказаться проще банковских, хотя в целом укладываются в общую концепцию консолидированного регулирования финансовых групп, считает управляющий директор НАФИ Павел Самиев.

В случае банковских групп есть «больше вариантов взаимодействия между банками внутри группы, больше вариантов каких-то действий, которые могут нарушить финансовую устойчивость, потому что интерес одного банка из группы может превалировать над интересом другого банка», отмечает он. При надзоре за страховыми группами особого внимания, по его мнению, потребуют перестрахование и взаимное владение активами.

Надзор сложен в случаях, когда, к примеру, банк владеет страховой компанией – как в случае с ВТБ и «ВТБ страхованием», либо страховщик владеет банком – как в случае с «Ингосстрахом» и «Союзом», говорит аналитик S&P Виктор Никольский. «Под какие стандарты надзора подпадает такая группа, пока не ясно», – отмечает он. Что касается надзора за группой, состоящей из нескольких страховых компаний, то здесь, по мнению аналитика, нет ничего принципиально нового. На уровне отдельной страховой группы введение группового надзора со стороны ЦБ может потребовать разработки новой системы нормативов – для всей группы, а не для единственного страховщика.

Внедрение новых стандартов надзора может занять до двух лет, считает финансовый директор «Альфастрахования» Вера Маммадова. Представитель страховой группы «Уралсиб» полагает, что переход на новые стандарты в ближайшие два года едва ли возможен. «Мы ожидаем введения требований к страховым компаниям, соответствующим Solvency II», – отмечает он.

«Возможно, ЦБ будет интересно ввести нормативы на перестрахование рисков внутри группы и иные внутригрупповые операции, которые могут влиять на устойчивость как всей группы, так и отдельных ее компаний», – предполагает Маммадова. Она ожидает, что регулятор может ввести лимиты на инвестиционную деятельность для компаний из группы.