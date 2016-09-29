Commerzbank сильно уменьшится в размерах

Второй по величине банк Германии готовит масштабную реорганизацию, в рамках которой сократит 9600 рабочих мест и превратит четыре своих подразделения в два, пишут Financial Times и The Wall Street Journal. Реорганизация обойдется примерно в 1,1 млрд евро, сообщили в банке. Для финансирования этих расходов Commerzbank на время приостанавливает выплату дивидендов. В 2015 г. он заплатил акционерам по 0,2 евро на акцию – впервые после семилетнего перерыва, обусловленного последствиями финансового кризиса.

Гендиректор Commerzbank Мартин Цильке в пятницу представит план реорганизации банка на одобрение наблюдательного совета. Согласно плану, у банка останется всего два подразделения: одно из них, Mittelstandsbank, которое сейчас обслуживает малый и средний бизнес, составляющий основу немецкой экономики, будет объединено с инвестбанковским и сосредоточится на работе с корпоративными клиентами. Малые компании переведут в подразделение по работе с частными лицами. Торговые же операции будут свернуты, чтобы снизить регуляторные риски и волатильность доходов.

«Сосредоточенность на ключевом бизнесе, отказ от некоторых направлений деятельности и автоматизация рабочих процессов приведет к сокращению численности штатных сотрудников на 9600 человек», - говорится в заявлении банка. Параллельно он планирует нанять 2300 новых сотрудников, которые займутся автоматизацией процессов. Таким образом в итоге штат сократится на 7300 человек - это примерно одна седьмая всего персонала.

В рамках реорганизации банку придется списать около 700 млн евро, что, вероятно, приведет к убытку в III квартале. Однако по итогам года в Commerzbank рассчитывают получить небольшую чистую прибыль. В банке ждут, что коэффициент достаточности капитала первого уровня к концу 2016 г. вырастет до 12% с 11,5% по состоянию на конец июня, а к 2020 г. превзойдет 13%.

Сокращение численности сотрудников должно снизить расходы с 7 млрд евро до 6,5 млрд евро к концу 2020 г. Банк прогнозирует, что доходы к 2020 г. будут находиться в пределах 9,8-10,3 млрд евро, а в случае повышения процентных ставок превзойдут 11 млрд евро.

Банковский сектор Германии сейчас переживает непростые времена. Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию в стране рентабельность немецких банков невысока из-за жесткой конкуренции и рекордно низких процентных ставок. Крупнейшему банку Германии, Deutsche Bank, к тому же грозит многомиллиардный штраф от регуляторов США, подозревающих банк в нарушениях при продаже ипотечных ценными бумагами в преддверии финансового кризиса.