Встреча ОПЕК в Алжире подтолкнула рубль вверх

На вечерней торговой сессии Московской биржи в среду, 28 сентября, рубль укрепился по отношению к американской и единой европейской валютам. В 21.00 мск доллар США стоил 63,76 руб., а через час за американскую валюту давали всего 63,17 руб. За то же время евро подешевел с 71,51 до 70,82 руб. В первой половине дня четверга и доллар, и европейская валюта немного отыгрались: к 14.00 мск доллар подорожал до 63,25 руб., а евро – до 70,93 руб.

Официальный курс доллара США, объявленный ЦБ России на 30 сентября, составил 63,1581 руб., а евро – 70,8823 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем предыдущего дня на 74,7 коп. и составила 66,634 руб.

Рублевый индекс Московской биржи в начале торговой сессии в четверг превысил 2000 пунктов, в 13.50 мск он составлял 2003,18, тогда как в среду он закрылся с показателем 1980,68 пункта. На открытии торговой сессии долларовый индекс РТС пробил 1000 пунктов (на закрытии в среду он составлял 975,31 пункта), однако не удержался: в 18.50 мск он составлял 998,17 пункта.

На динамику индексов и валютных курсов прежде всего повлияли новости из Алжира. Вечером в среду стало известно, что страны – члены ОПЕК на неформальной встрече договорились снизить максимум добычи нефти с текущих 33,24 млн барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. в сутки. Окончательные письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты уже на официальной встрече нефтяного картеля, она состоится 30 ноября в Вене. Там же должны быть распределены квоты на добычу каждой из стран ОПЕК и определены сроки сокращения.

По данным Bloomberg, сокращение добычи, возможно, не будет касаться Нигерии и Ливии, эти две страны пострадали от форс-мажорных обстоятельств: в Ливии из-за столкновений пришлось закрыть важнейшие нефтяные порты, а в Нигерии из-за террористической угрозы не работал один из магистральных трубопроводов. Саудовской Аравии, как узнал Bloomberg, предложено сократить добычу до 10,145 млн барр. в сутки (на пике было 10,7 млн), а Ирану – до 3,7 млн барр. в сутки; целью этой страны было довести добычу к концу года до 4 млн.

Замораживание добычи может стать для ОПЕК первым за последние восемь лет.

Сразу после появления новостей о соглашении ОПЕК цены на нефть марки Brent подскочили на 6%, превысив отметку в $49/барр. Затем последовала небольшая коррекция. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.00 мск стоил $48,3/барр. Во второй половине дня Brent снова стала дорожать и к 18.50 выросла в цене до $49,29/барр. Котировки контрактов на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в четверг. За баррель этой марки во второй половине дня давали $48,06. Накануне ноябрьский фьючерс WTI подорожал на $2,38 (5,3%) до $47,05/барр.

Укрепление рубля связано именно с решением картеля. «Подорожала нефть – подорожал и рубль», – безапелляционно утверждает дилер «Альба альянса» Артем Рощин. Впрочем, он признает, что укрепление рубля оказалось не таким сильным, как могло бы, оно не поспевает за ростом нефтяной цены.

Новости о договоренностях ОПЕК и дорожающая из-за этого нефть могли бы привести к куда большему укреплению российской национальной валюты, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Однако шумиха вокруг результатов расследования катастрофы малазийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины нейтрализует повышательную тенденцию. Оглашение в среду промежуточных итогов работы совместной следственной группы (JIT) «уменьшает вероятность скорого снятия санкций», полагает эксперт. К тому же появившаяся информация о том, что Центральный банк России может возобновить покупку иностранной валюты для пополнения международных резервов, также оказывает понижательное давление на курс рубля. «Есть ощущение, что мы приближаемся к такому курсу [укрепившегося рубля], который не очень комфортен для государства», – полагает Орлова.