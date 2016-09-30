Банки повышают ставки по вкладам в долларах

ВТБ, «СМП банк» и банк «Траст» во вторник, 27 сентября, повысили ставки по вкладам физлиц в долларах. Ставки по всей линейке долларовых депозитов ВТБ выросли на 0,05–0,25 процентного пункта – до 0,8–1,6% годовых (до 12 месяцев), «СМП банк» поднял ставки по вкладам на сумму до $50 000 на 0,15 п. п. до 1,5%, а в «Трасте» по полугодовым депозитам на сумму до $10 000 они выросли на 0,55 п. п., свыше этой суммы – на 0,45 п. п. до 2–2,1% (см. таблицу на стр. 09).

ВТБ поднял ставки до рыночных значений, пояснил начальник управления розничных продуктов ВТБ Сергей Ситин. «СМП банк» не ответил на запрос «Ведомостей», а представитель «Траста» объяснил повышение ставок закрытием части региональных офисов – повышенный процент должен подсластить пилюлю клиентам. «Для поддержания лояльности действующих клиентов и привлечения новых мы пересмотрели условия по нашим вкладам», – говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Впрочем, и до повышения ставок шестимесячные депозиты «Траста» – и валютные, и рублевые – были одними из самых высоких среди 40 крупнейших розничных банков и в последние месяцы банк последовательно снижал их.

нет фото Александр Морозов зампред правления Сбербанка Мы пока морально не готовы к минусовым ставкам, но они могут быть сокращены почти до сотых долей процента годовых.

Для валютных вкладов такое повышение существенное, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, предполагая, что оно может быть связано с сокращением валютных корпоративных депозитов в последние месяцы. «Возможно, у некоторых банков стал наблюдаться дисбаланс валютной позиции: корпоративные валютные депозиты уходят, а корпоративные валютные активы не снижаются – а они должны находиться в соответствии», – рассуждает она, банки опасаются перетока ликвидности из валюты. «Возможно, у кого-то начинает намечаться дефицит валюты и, чтобы не занимать ее на рынке, они хотят привлечь ее у населения по относительно невысоким ставкам», – предполагает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Гораздо больше озадачило экспертов решение «Траста» повысить ставки по вкладам в рублях: на полгода – на 0,55 п. п. (до 700 000 руб.) и на 0,45 п. п. на более крупные суммы до 10–10,1% годовых. Ситуация на рынке этому не способствует, удивляется директор департамента депозитов «Ренессанс кредита» Галина Уткина: ЦБ снизил ключевую ставку и банки понижают свои.

Повышение «Трастом» рублевых ставок может быть связано с общей нервозностью, вызванной ростом процентных ставок на межбанковском рынке и дефицитом ликвидности, считает Орлова. В конце месяца осуществляются налоговые платежи, напоминает она; кроме того, ставки могут корректироваться в связи с жестким комментарием ЦБ к снижению ключевой ставки 16 сентября. «Есть впечатление, что рынок очень агрессивно ориентировался на снижение процентных ставок и теперь подстраивается под ориентиры ЦБ, согласно которым ставки двигаться вниз больше радикально не будут», – говорит Орлова. На части банков могло сказаться повышение отчислений в фонд обязательного резервирования, создающее дополнительное давление на ликвидность, полагает она, а также ЦБ на последнем депозитном аукционе мог забрать у банков слишком много ликвидности.

Внезапное повышение ставок по полугодовым вкладам также может быть вызвано желанием банка «ФК Открытие» при помощи санируемого «Траста» протестировать рынок накануне выпуска ОФЗ Минфина для физических лиц, рассуждает Надоршин: ОФЗ сейчас инструмент более привлекательный, чем ставки по депозитам, – годовые вклады в крупнейших банках редко приносят больше 8%, а ОФЗ легко дают более 8,5%.