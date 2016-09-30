На чем заработали и потеряли инвесторы в III квартале

Статья опубликована в № 4172 от 30.09.2016 под заголовком: Деньги хорошо отдохнули

В последние три месяца рубль демонстрировал удивительное равнодушие к колебаниям цен на нефть. В течение квартала стоимость барреля Brent дрейфовала между $42 и $50, а курс рубля практически не выходил за границы 63–67 руб./$.

За три месяца рубль укрепился к основным мировым валютам. Самые большие потери принес фунт стерлингов, который подешевел к рублю почти на 5%. Курс доллара снизился на 1,6%, евро – на 0,6%, юаня – почти на 2%, иены – на 0,3%.

Еще три месяца назад лучшие ставки вкладов в крупных банках на застрахованные суммы составляли 10,5% годовых в рублях, 2,5% в долларах и 2,25% в евро. Так что за квартал рублевые депозиты приросли на 2,63%, что защитило сбережения по крайней мере от официальной инфляции (0,7%, по предварительным данным Росстата на 26 сентября). А вот долларовые депозиты оказались убыточными (-1% в рублевом эквиваленте), вклады в евро не принесли ни дохода, ни потерь.

Теперь в крупных розничных банках ставки вкладов в рублях не превышают 10% годовых, в долларах – 2%. Ставки в евро в большинстве случаев ниже 1%, но есть и исключения (см. таблицу на стр. 09).

Падение доходности депозитов, особенно валютных, продолжится, уверены банкиры и аналитики. У российских банков потребности в валюте нет и ставки продолжат снижаться, указывает вице-президент ВТБ Иван Пятков. «Скорее всего, в следующем году ЦБ продолжит снижать ключевую ставку по мере снижения инфляционных рисков, что сделает депозиты еще менее привлекательными», – добавляет управляющий директор «БКС ультима» Виталий Багаманов.

Опасений за рубль у экспертов нет. Главный аналитик инвестиционного департамента «ВТБ 24» Станислав Клещев ожидает, что курс доллара в течение года останется в диапазоне 61–67 руб. Багаманов не ждет «каких-то форс-мажоров, способных заметно ослабить рубль в IV квартале». По его словам, мало что указывает и на рост рубля, так что к концу года рубль останется примерно на текущих уровнях – 63–65 руб./$, а евро – 72–74 руб./евро при стабильной нефти.

Оптимальная структура для сбережений на три года, по мнению Клещева: 40% – рубль, 40% – доллар, 20% – евро.

Драгоценные металлы

Безрезультатно завершился квартал для тех, кто рассчитывал вновь заработать на инвестициях в золото. Тройская унция золота на мировом рынке подорожала лишь на 0,4% до $1321, платины – на 0,25% до $1021, серебра – на 3% до $19,08. А вот палладий подорожал существенно – до $712 (+19,3%).

Рублевые инвестиции в золото и платину через обезличенные металлические счета (ОМС, стоимость металла на них определяется по учетным ценам ЦБ в рублях) в банках обернулись небольшим убытком – 2,8 и 1,3% соответственно с учетом банковской маржи. ОМС в серебре защитили от инфляции (+0,8%), а в платине – принесли неплохую прибыль в 16,3%.

Пока аналитики не видят поводов для значительного роста цен на золото в ближайшее время. Директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка «Открытие» Вадим Погосьян полагает, что основной рост золота уже позади и на ближайшие несколько месяцев его цена – $1300–1350 за унцию. При этом в более дальней перспективе – скажем, год-полтора – оно все еще имеет неплохие шансы на продолжение роста.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, к концу года золото может подрасти до $1350–1375 за тройскую унцию, в 2017 г. – до $1400, у серебра, по ее мнению, потенциал роста не менее 10%. А вот платина остается привлекательной для долгосрочных инвестиций – порядка пяти лет, считает она.

Погосьян рекомендует иметь золото в портфеле не только для получения дохода, но и в качестве страховки от непредвиденных негативных изменений в мировой политике и экономике.

Как росли долги

Вложения в рублевые долговые бумаги принесли немного больше, чем лучшие рублевые вклады. За три месяца государственные облигации (ОФЗ) подорожали на 0,8–1,3%. С учетом начисленных купонов их квартальная доходность составила 2,6–3%, подсчитали аналитики «Алор брокера».

По их данным, самые ликвидные корпоративные бонды принесли доход в 2,7–5,6% (до налогов).

«Доходности облигаций до конца года останутся на прежнем уровне: ОФЗ – в районе 8,2–8,7%, корпоративные бумаги первого эшелона – в районе 10–10,5% в зависимости от сроков, – прогнозирует ведущий специалист отдела привлечения и размещения ресурсов «Алор брокера» Павел Хорошилов. – А в следующем году доходности снизятся в среднем по рынку на 0,5–1 процентный пункт».

Так что, купив сегодня самые надежные рублевые облигации, вряд ли получится заработать больше, чем в депозитах.

Акции поддержки

Вложения в акции по итогам квартала в целом можно считать удачными. Менее четверти рублевых акций, торгующихся на Московской бирже, за квартал подешевели. Рублевый индекс ММВБ вырос на 4,7% до 1980,68 пункта, а долларовый РТС – на 4,8% (975,31 пункта).

Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг стали привилегированные акции «Мечела» и обыкновенные бумаги «Распадской», подорожавшие вдвое. Обыкновенные акции «Мечела» выросли скромнее – на 60%. Вновь не повезло тем, кто не успел вовремя избавиться от акций фактически обанкротившейся «Трансаэро», которые упали в цене еще на 46%.

Лучший результат среди крупнейших компаний (входящих в индекс биржи) показали обыкновенные акции «Россетей» (+42%), а худший – префы «Сургутнефтегаза» (-22%).

Аналитики предсказывают умеренный рост фондового рынка. Багаманов считает, что российский рынок акций продолжит неторопливый подъем, если ему не помешают внешние факторы, и в среднесрочной перспективе индекс ММВБ достигнет 2200 пунктов. Ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский полагает, что «в отсутствие внешних шоков» индекс РТС до конца года прибавит 12–13%, а в следующем году достигнет 1320 пунктов. Клещев рассчитывает увидеть индекс РТС в диапазоне 1050–1150 пунктов только «по итогам 2017 г.». Клещев считает сейчас интересными для вложений акции металлургических компаний, а Каминский рекомендует компании, выигрывающие от оживления потребительского спроса: Сбербанк (обыкновенные и особенно привилегированные), «Яндекс», «Аэрофлот», «Юнипро», «Мегафон».

Но пока нефть не идет выше $50, спешить с покупками российских акций не стоит, предупреждает Клещев.