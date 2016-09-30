И предложил клиентам рефинансировать потребительские кредиты, объединяя в один до пяти займов

В пятницу Сбербанк снизил ставки по вкладам базовой линейки и онлайн в рублях, долларах и евро.

Снижение составило 0,30-0,55 процентного пункта в рублях, 0,04-0,60 п. п. в долларах и 0,04-0,39 п. п.в евро. Речь идет о базовой линейке и онлайн-вкладах. Ставки розничных вкладов в рублях снижены в среднем на 0,5 процентного пункта.

В частности, ставки непополняемого вклада «Сохраняй» теперь варьируются от 4,6% годовых (1–2 месяца, сумма от 1000 руб.) до 6,40% (6–12 месяцев, от 700 000 руб.). Максимальная доходность вложений с учетом капитализации процентов в течение 6,49% годовых (было 6,91%).

Также банк снизил ставки долларовых вкладов на 0,1-0,35 п. п. в зависимости от суммы и срока вложений. К примеру, по вкладу «Сохраняй» банк готов начислять не более 1,05% годовых – такая ставка предлагается при размещении не менее $20 000 на срок 1-2 года.

Ставки этого вклада в евро в Сбербанке теперь не превышают 0,15% годовых (от 20 000 евро, срок вложений — 1-2 года). Ранее максимальная ставка в евро была вдвое выше: 0,3% годовых (от 20 000 евро, срок вложений — 2-3 года).

Максимальные ставки по онлайн-вкладам находятся на уровнях 6,85% в рублях (на срок 6 мес.-1год), 1,25% в долларах и 0,25% в евро (на срок 1-2 года). «При открытии онлайн-ставка по рублевым вкладам выше вкладов в отделениях банка в среднем на 0,35 п. п., по долларовым в среднем на 0,30 п. п»,- поясняет представитель банка.

Последний раз Сбербанк снижал доходность вкладов в июле. «Причиной для изменения послужили снижение 19 сентября 2016 г ключевой ставки ЦБ на 0,50 п.п. и общерыночный тренд на удешевление привлечения средств», - сказал представитель кредитной организации.

«Причиной для изменения послужили снижение 19 сентября 2016 г. ключевой ставки ЦБ на 0,50 п. п. и общерыночный тренд на удешевление привлечения средств», - сказал представитель кредитной организации.

Кроме того, с 1 октября 2016 г. Сбербанк запускает продукт «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов», который позволяет объединить несколько кредитов в один и снизить процентную ставку. Рефинансирование возможно по следующим видам кредитов сторонних банков: потребительскому, автокредиту, кредитной карте, дебетовой карте с разрешенным овердрафтом, а также потребительскому и автокредиту Сбербанка.

Этот кредит можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет, максимальная сумма кредита 1 млн руб. (для жителей Челябинской области — 1,5 млн руб.). Процентные ставки по этому предложению — от 14,9 % годовых. Дополнительное обеспечение по условиям программы не требуется.

«Новый продукт дает возможность клиентам с положительной кредитной историей консолидировать до 5-ти кредитов, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели. Оформив кредит на рефинансирование, клиент может погашать свои кредитные обязательства единым ежемесячным платежом, что является дополнительным удобством», - отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Этот продукт теперь доступен клиентам по всей стране, указано в сообщении банка. Ранее этот продукт в тестовом режиме предлагался в Уральском и Среднерусском банках.

В настоящее время кредиты на рефинансирование потребкредитов также предлагает примерно треть крупных розничных банков, среди них «ВТБ 24» и «ВТБ Банк Москвы», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и др.