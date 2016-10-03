Банк России перетряхнул надзор

Первый зампред Центробанка Алексей Симановский покинул свою должность, объявил в понедельник вечером регулятор. Он переходит на должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Симановский курировал вопросы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, включая вопросы дистанционного надзора, инспектирования, лицензирования и финансового оздоровления. В должности первого зампреда он курировал работу зампредов ЦБ Василия Воздышева, Михаила Сухова и Владимира Сафронова. Теперь курировать Поздышева и Сафронова будет первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, вернувшийся в Банк России в январе 2015 г. курировать вопросы денежно-кредитной политики. О Сухове в сообщении ничего не говорится. Тулин займется вопросами надзора и возглавит комитет банковского надзора. Курировать вопросы ДКП теперь будет Набиуллина, следует из сообщения регулятора.

Михаил Сухов покидает Банк России, сообщил представитель ЦБ.

«Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу по совершенствованию регулирования и оздоровления банковского сектора, смягчению воздействия внешних шоков для российских банков», - говорится в комментарии Набиуллиной, опубликованном на сайте регулятора.

В течение последних трех лет ЦБ активно работал над совершенствованием банковского надзора, говорится в сообщении, была проделана большая работа по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка. «Стало очевидно, что для решения накопившихся проблем недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы», - говорится в комментарии Набиуллиной.