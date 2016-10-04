РСХБ наполовину помогут

Минсельхоз готов сократить докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ) в 2017 г. с 10 млрд до 5 млрд руб., следует из приложения к проекту государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 г. («Ведомости» ознакомились с проектом).

Пока действительно есть вариант, что банку урежут финансирование с 10 млрд до 5 млрд руб., однако изменения еще не утверждены, говорит источник, близкий к руководству банка. «Возможно, данные действия продиктованы общей стратегией по сокращению бюджетного дефицита», – полагает аналитик Fitch Александр Данилов.

Согласно действующей версии программы в 2017 г. на развитие финансово-кредитной системы АПК планировалось направить 11,3 млрд руб.: 10 млрд руб. – на докапитализацию РСХБ, остальное – взнос в уставный капитал «Росагролизинга». Такую же сумму (10 млрд руб.) банк должен получить и в 2016 г. Однако пока получил только часть – Росимущество выкупило допэмиссию акций банка на 8 млрд руб.

Не скупится на капитал Около 15% выпуска выкупили физические лица, 49% – управляющие, страховые и инвестиционные компании и еще 36% – банки, уточнил зампред правления РСХБ Кирилл Левин. Финальный ориентир ставки 1-го купона – 14,25% годовых. «Размещение <...> позволит банку увеличить достаточность капитала первого уровня примерно на 20 б. п. (на 1 сентября Н1 – 16,6%. – «Ведомости»)», – отметил Левин (цитаты по «Интерфаксу»).

РСХБ – основной кредитор российских аграриев. За январь – сентябрь 2016 г. банк выдал им 174,8 млрд руб. (66,5% выданных кредитов), всего же в 2015 г. – 189,9 млрд руб. (для сравнения: Сбербанк кредитовал АПК на 68 млрд и 72,8 млрд руб. соответственно), свидетельствуют данные Минсельхоза.

Несмотря на рост кредитования, банк продолжает работать в убыток из-за высоких отчислений в резервы, которые в первом полугодии 2016 г. составили 40,8 млрд руб., чистый убыток за этот период – 25,3 млрд руб. По данным МСФО банка за 2015 г., кредиты, требующие особого внимания, и кредиты с задержкой платежа составили 413 млрд руб., или четверть кредитного портфеля.

«Мы оцениваем долю проблемных кредитов примерно в 20% от общего кредитного портфеля РСХБ, сюда включены и кредиты под наблюдением», – указывает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. На текущий момент, по оценке агентства, примерно половина проблемных кредитов банка покрыта резервами, а в среднем у российских банков этот показатель составляет около 70%. Банку необходимы дополнительные вливания в капитал, чтобы продолжать наращивать резервы по накопленным ранее проблемным кредитам, как это происходило в 2015–2016 гг., отмечает Ульянова.

Источник, близкий РСХБ, утверждает, что сокращение средств на докапитализацию банка отразится на выдаче кредитов – скорее всего, она сократится. «Если вливания в капитал РСХБ со стороны государства будут сокращаться, то банк, скорее всего, будет вынужден ограничить рост своего кредитного портфеля и одновременно сдерживать темпы досоздания резервов по проблемным кредитам», – подтверждает Ульянова. С этим мнением соглашается Данилов. «Конкретно эта сумма незначительная для банка, и эффект будет небольшой. Недополучение 5 млрд руб. в 2017 г. некритично. Важнее – в каких объемах будет продолжена докапитализация банка в последующие годы», – утверждает он. «В той или иной мере государство продолжит оказывать поддержку РСХБ в части предоставления капитала, как это происходило ранее на протяжении более чем десятилетия», – полагает Ульянова.

В последние два года банк активно привлекал капитал на рынке и у частных компаний. В августе банк разместил бессрочные субординированные облигации на 10 млрд руб. (ставка первых 20 полугодовых купонов – 14,5%), и еще одну сделку закрыл 30 сентября – на 5 млрд руб. (см. врез). Ранее в октябре 2015 г. РСХБ, несмотря на санкции, привлек в капитал валютный субординированный депозит на $1,15 млрд от «Роснефти», а также получил ОФЗ в капитал от государства.

Представители РСХБ и Минсельхоза не предоставили комментариев.