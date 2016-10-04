Henderson Group приобретает Janus Capital

Британо-австралийская УК ищет стабильности на рынке США и получит в сотрудники одного из самых известных инвесторов – Билла Гросса

Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Новая работа для Билла Гросса

Сумма активов под управлением объединенной компании превысит $320 млрд, а ее рыночная капитализация – $6,5 млрд. Расчеты по сделке пройдут полностью в форме акций. Ожидается, что она будет закрыта во II квартале будущего года.

Штаб-квартира объединенной компании будет располагаться в Великобритании, но Henderson, входящая в британский индекс FTSE 250, проведет делистинг на Лондонской бирже и первичное размещение в Нью-Йорке. При этом ее акции продолжат торговаться в Австралии.

Слияние Henderson и Janus происходит в непростые для отрасли времена: все больше инвесторов предпочитают дешевые индексные фонды управляющим, пытающимся превзойти динамику индексов. Сделка обусловлена среди прочего стремлением Henderson диверсифицировать бизнес и выйти на более стабильный рынок США.

Всего несколько месяцев назад акции Henderson рухнули сразу на 27% после референдума о выходе Великобритании из ЕС и падения курса фунта стерлингов.

Слияние позволит компаниям снизить годовые издержки на $110 млн в течение трех лет за счет закрытия некоторых подразделений и сокращения офисных площадей. Кроме того, в компаниях рассчитывают, что более широкая база активов позволит привлекать капитал в период, когда продажи фондов активных управляющих застопорились.

«Основная причина [слияния] не экономия издержек. Вместе мы сможем расти быстрее, чем поодиночке. Я твердо убежден, что лучший способ удовлетворить потребности клиентов – это создать новый вид управляющего активами, с глобальным брендом, присутствием и возможностями», – заявил Эндрю Формика, гендиректор Henderson.

Он добавил, что результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС не помешали Henderson и Janus заключить сделку, переговоры о которой стартовали еще в начале года.

«Лондон остается крупнейшим мировым финансовым центром и, по моему мнению, будет таковым и после Brexit. Наша штаб-квартира останется в Лондоне, это обусловлено наличием инфраструктуры и часовым поясом», – отметил он.

Формика также рассказал, что сделку поддержал известный управляющий Билл Гросс, перешедший в Janus в сентябре 2014 г. из Pimco. В Pimco он управлял активами более чем на $200 млрд, сейчас под его управлением более скромный фонд – Janus Global Unconstrained Bond Fund на $1,5 млрд. Его результаты превосходят доходность аналогичного фонда Pimco, но ему пока не удается остановить отток средств.

Марк Дампьер, руководитель инвестиционных исследований в Hargreaves Lansdown, считает, что слияние Henderson и Janus имеет смысл. «Рынок управления активами поляризуется: с одной стороны, такие гиганты, как Henderson и Janus, пользуются преимуществами своего масштаба, с другой – инвестиционные бутики фокусируются на нишевых предложениях. Тем, кто посередине, приходится приспосабливаться», – говорит он.

Объединенная компания будет называться Janus Henderson Global Investors, акционерам Henderson в ней будет принадлежать 57% акций, остальное – инвесторам Janus. Формика и гендиректор Janus Дик Вейл будут руководить ею совместно.

При участии Лорен Федор и Кэти Мартин

Перевела Надежда Беличенко