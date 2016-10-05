Гражданам нечего откладывать

Предложенный Минфином и Центробанком «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) не заменит накопительную систему, считают частные пенсионные фонды.

ИПК предполагает вместо обязательных взносов работодателя добровольные взносы работника с возможным соплатежом работодателя и участием бюджета. Государственная пенсия остается полностью солидарной: весь уплачиваемый работодателем в Пенсионный фонд России (ПФР) взнос – сейчас 22% от зарплаты – направится в распределительную систему. Граждане к системе ИПК будут подключены автоматически, по умолчанию взнос установят в 0%. В течение переходного периода работник может сам определить размер взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%.

Причина – население не готово к инициативе, считают пенсионные лоббисты из профильных СРО: Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

«Перевод в добровольный характер преждевременен», – полагает ведущий аналитик АНПФ Евгений Биезбардис. По предварительным данным Росстата, в 2015 г. граждане направляли в сбережения лишь 14% дохода, в 2014 г. – только 7%.

По расчетам АНПФ, заработок примерно в 60 000–70 000 руб. – минимальный порог, при котором сейчас россиянин готов что-то откладывать, говорит он.

«Большая часть населения с трудом выживает от зарплаты до зарплаты. Говорить о каких-то накоплениях за счет своей зарплаты в сегодняшней России не приходится. Поэтому есть очень большие сомнения в эффективности добровольной системы накопления», – объясняет первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик (ранее возглавлял один из крупнейших частных фондов «Лукойл-гарант»). Схожую мысль высказал в интервью ТАСС зампред Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач: «В общем-то это пока модель для состоятельных людей, которые имеют высокие доходы и могут эти средства сберегать в рамках пенсионной системы».

Готовая треть Центробанк в конце сентября представил социологическое исследование ИнФОМа, согласно которому 34% респондентов выразили готовность участвовать в системе формирования ИПК в ближайшие год-два, 27% – через пять лет и 14% – через 10 лет. Лишь 16% опрошенных сказали, что они бы не стали участвовать, 18% выразили готовность написать заявление об отказе участвовать в программе, если она будет введена в ближайшее время.

Ранее первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов говорил, что примерно половина населения может принять участие в добровольной системе пенсионных накоплений. «Около 60% россиян получают зарплату, и около 80% от них могут участвовать в этой системе», – утверждал он. Эрлик полагает, что оптимизм ЦБ связан с инертностью населения и с тем, что по умолчанию граждане будут включены в эти программы. «Сегодня почти 30 млн россиян доверили накопления НПФ. Когда же «залезают в карман» человека – мотивация сходить [и отказаться от добровольных накоплений] будет выше», – считает Эрлик.

Граждане устали от тех изменений, которые происходят в пенсионной системе, убежден он, государству предстоит предпринять усилия, чтобы убедить граждан участвовать в этих программах. Без серьезных налоговых стимулов она не заработает, уверен он.

«Одним из подобных стимулов может быть участие в ИПК за счет льготы по НДФЛ и социальным взносам работодателя», – говорится в ответе пресс-службы ЦБ на запрос «Ведомостей». Однако точные параметры еще предстоит определить. «Конкретный размер дополнительно получаемых гражданином средств будет зависеть от ставки взноса, размеров зарплаты и других параметров», – уточняют там.

Эрлик предлагает разъяснять населению новые возможности, однако для этого НПФ должны участвовать в их обсуждении. По его словам, для НПФ предложенная Минфином и ЦБ концепция стала сюрпризом, поскольку «документ разрабатывался в условиях строжайшей секретности» и ассоциации не имели возможности высказывать свои предложения. Представители ЦБ и Минфина указали лишь, что теперь проект открыт для обсуждения. Опрошенные НПФ заявили «Ведомостям», что пока не готовы делать клиентам конкретные предложения по ИПК.