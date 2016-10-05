Лондон поборется за иностранных финансистов

Способность привлечь профессионалов из других стран ЕС помогла Лондону стать космополитичным финансовым центром. Но теперь это под угрозой из-за Brexit, который должен положить конец их свободному передвижению между страной и союзом. Несмотря на обещания министров позаботиться об интересах живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС, их судьба остается неопределенной.

На долю иностранцев приходится 22% из 360 000 сотрудников лондонского Сити, согласно последней переписи (проведена в 2011 г.). Половина из них, или почти 40 000 человек, – это граждане других стран ЕС. Больше всего граждан Ирландии (6800), Франции (6200), Италии (4500) и Германии (3600). При этом особенно много европейцев работают в международных банках и технологических компаниях, где их доля примерно 20%, по данным Tech London Advocates. «Возможность привлечь людей с различными навыками в Великобританию для нас более важна, чем доступ к единому [европейскому] рынку», – утверждает Дэвид Спроул, старший партнер и руководитель Deloitte в стране.

Граждане ЕС, находящиеся в Великобритании минимум пять лет, имеют право на постоянное проживание в стране. Но правительство до сих пор не прояснило, что будет с остальными. Кроме того, не ясно, когда прекратится свободное передвижение между страной и блоком – когда Лондон официально уведомит Брюссель о выходе из ЕС или в день самого Brexit. Как утверждают работодатели, сейчас необходимо сосредоточиться на обеспечении будущего для уже работающих в Лондоне европейцев. «Правительство должно дать гарантии, что присутствующие граждане ЕС смогут беспрепятственно работать в Великобритании», – говорит основатель и гендиректор p2p-кредитора RateSetter Ридиан Льюис.

Премьер-министр Тереза Мэй уже отклонила идею сторонников Brexit ввести по примеру Австралии балльную систему оценки иммигрантов, претендующих на работу в стране. Наиболее вероятный из альтернативных вариантов – распределение разрешений на работу по секторам.

Чем дольше будет сохраняться неопределенность, тем больше талантливых иностранных сотрудников может быть упущено, предупреждают компании. Уже сейчас заметно, что неопределенность влияет на их кадровую стратегию. В Лондоне число предлагаемых вакансий в финансовом секторе в июле и августе сократилось на 13,6% по сравнению с маем и июнем, когда состоялся референдум о Brexit, по данным Institute For Public Policy Research.

В Великобритании банки и другие представители финансового сектора стремятся не отставать в таких областях, как анализ данных и развитие технологий искусственного интеллекта и блочных цепей, и в этом они полагаются на талантливых иностранцев. Работодатели уже сталкиваются с ограничениями на наем людей не из стран ЕС, поэтому они обеспокоены возможными дальнейшими ограничениями. Как утверждает Джон Макфарлейн, председатель совета директоров Barclays и лоббистской организации TheCityUK, сейчас нет обладающих необходимыми навыками британцев: «Мы должны найти политически приемлемый способ привлекать квалифицированных мигрантов из ЕС и других мест».

Перевел Алексей Невельский