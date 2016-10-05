Банк «Пересвет», принадлежащий РПЦ, выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов - Fitch

Рейтинговое агентство Fitch изучило 100 крупнейших заемщиков банка «Пересвет» и сделало вывод, что у многих «имеются некоторые признаки аффилированности друг с другом либо с акционерами или менеджментом банка», говорится в сообщении Fitch о подтверждении рейтинга «Пересвета» на уровне B+.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви (РПЦ), еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата (ТПП), «Пересвет» занимает 41-е место по активам.

На 100 крупнейших заемщиков банка приходится чуть меньше 50% кредитного портфеля, указывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. У многих из них (на 17 млрд руб.) есть некоторые признаки аффилированности между собой или с менеджментом банка, продолжает он, например общие миноритарные акционеры. Вместе с тем, указывает Васильев, этого недостаточно, чтобы формально считаться связанными сторонами для нормативов или международной отчетности. В сообщении Fitch сказано, что из 17 млрд руб. кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) являются особенно высокорисковыми, поскольку выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, в то время как банк является единственным кредитором. Васильев рассказывает, что согласно отчетности у банка минимальная просрочка и все такие кредиты обслуживаются.

Неработающих кредитов у «Пересвета» немного – 0,6% портфеля на конец первого полугодия 2016 г., однако реальное качество активов потенциально является более слабым, указывает Fitch. Кредитный портфель банка на ту же дату составил 138 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. С июля 2015 г. по июль 2016 г. портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям вырос почти на 40%, указывало рейтинговое агентство «Эксперт РА», кроме того, у банка низкая среднемесячная оборачиваемость кредитного портфеля юрлицам – около 11% за январь – июнь 2016 г.

Связанные одной церковью «Пересвет» предлагает услуги главным образом корпоративным клиентам и состоятельным физлицам, привлекаемым, как правило, благодаря связям акционеров, писало S&P. «Мы считаем, что бизнес-модель, основанная на поддержании устойчивых деловых отношений с клиентами, является сильной стороной банка», – указывает агентство.

У банка много заемщиков, но мало персонала для обработки такого количества заявок и принятия решения по ним, указывает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков, меньше, чем у других корпоративных банков.

Штатных сотрудников недостаточно для мониторинга такого количества кредитов (469 человек – МСФО), при этом у банка довольно низкая просрочка, которая даже не отреагировала на кризисные явления, считает он: «Эти признаки часто сочетаются с кредитованием связанных сторон, хотя формально по нашей методологии только этих факторов недостаточно».

Fitch полагает, что фактическая концентрация и кредитование связанных сторон могут быть выше, чем указывается в отчетности. Банк выдал ключевому персоналу кредиты на 3,4 млн руб. и инвестировал в совместную деятельность еще 559 млн, говорится в отчетности.

Большинство заемщиков, деятельность которых проанализировало Fitch, обычно работают по контрактам с региональными властями или компаниями, связанными с государством, и это может снизить кредитные риски, указывает агентство со ссылкой на менеджмент банка. «В то же время долгосрочная устойчивость данного бизнеса вызывает сомнения», – указывает Fitch.

Значительную долю клиентской базы «Пересвета» составляют организации, связанные с государством, указывало S&P в феврале 2016 г.: на госконтракты или контракты с крупными государственными организациями приходится около 25% кредитного портфеля, около 50% бизнеса банка сконцентрировано в Москве и Московской области.

Представители «Пересвета» и РПЦ на запрос не ответили, в ТПП и Центробанке отказались от комментариев.