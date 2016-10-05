При проверке розничных кредитов ЦБ будет изучать отдельные ссуды

ЦБ будет оценивать корректность процента резервов, установленных банком, и корректность сформированной им величины. Для проверки ЦБ будет объединять портфели в аналитические группы, в их состав не войдут ссуды, по которым создан 100%-ный резерв, а также кредиты до 1000 руб. Портфели будут объединяться по видам ссуд: автокредиты, ипотека, кредиты, предоставленные зарплатным клиентам и проч.

Кредиты малому и среднему бизнесу будут объединяться в группу обеспеченных и необеспеченных ссуд. Статистически обоснованным способом ЦБ отберет необходимый набор ссуд и по каждой ссуде выборки запросит кредитное досье и иные документы. Основной способ отбора - простой случайный бесповторный отбор, указано в документе.

Также ЦБ посмотрит параметры ссуды, качество обслуживания долга по ней и по связанным с ней другим кредитам. Затем регулятор оценит требуемый размер резервов к доначислению по каждой ссуде, а рассчитанные по выборке показатели экстраполирует на всю группу портфелей, из которой производилась выборка.

О том, что ЦБ планирует применять метод экстраполяции, он предупреждал давно. В декабре 2015 г. в статье в журнале «Деньги и кредит» зампред ЦБ Василий Поздышев предупреждал, что в 2016 г. впервые начнет применять во время инспекционных проверок статистические методы оценки потерь по портфелям однородных ссуд для формирования резервов на возможные потери.

Тогда он указывал, что для этих целей рассматривается возможность использования различных подходов – например, методики экстраполяции (масштабирование результатов детальной проверки случайно сформированной выборки из портфеля на весь совокупный портфель однородных ссуд).