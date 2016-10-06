В Росинтербанке не оказалось 5 млрд рублей населения

В реестре вкладчиков Росинтербанка не учтены данные о депозитах почти на 5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, и подтвердил один из контрагентов банка.

В реестр Росинтербанка вошли 84 000 вкладчиков с требованиями на 52 млрд руб., при этом реальный размер привлеченных средств населения составляет около 57 млрд руб., уточняет один из собеседников «Ведомостей».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что на выплаты пострадавшим вкладчикам направит около 49,2 млрд руб. (лимит по страховым выплатам составляет 1,4 млн руб.). Средства вкладчикам возмещают «ФК Открытие» и Россельхозбанк.

Пресс-служба «ФК Открытие» подтвердила наличие скрытых вкладов.

ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка 19 сентября. Банк неадекватно оценивал риски: обязательства превышали активы на 39,3 млрд руб., его капитал был полностью утрачен. Кроме того, банк нарушал антиотмывочный закон, а его служба внутреннего контроля не соответствовала требованиям регулятора. О спрятанных вкладах Центробанк тогда не сообщал.

Незадолго до отзыва лицензии ЦБ ввел в Росинтербанк временную администрацию, которая должна была обследовать финансовое положение банка и его пассивы на предмет скрытых вкладов, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Банк пытался скрывать от регулятора привлечение новых вкладов, так как получил предписание, ограничивающее эти операции, говорил он. ЦБ выявил спрятанные обязательства во время проверки с помощью специальной группы вкладчиков. Человек, близкий к временной администрации, подтверждал, что АСВ такую проверку проведет.

ЦБ отозвал лицензию раньше, чем сотрудники АСВ успели найти и доказать наличие скрытых вкладов, указывал человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, дальнейшими поисками занималась уже временная администрация регулятора.

Первыми о наличии скрытой части узнали сами вкладчики – клиенты Росинтербанка активно сообщали о расхождениях между фактическими суммами вкладов и предлагаемым им страховым возмещением, сообщал недавно Banki.ru. Представитель АСВ тогда отмечал, что могут быть не учтены суммы, поступившие во вклады после 18 июля 2016 г., «в связи с разрушением бухгалтерского учета банка и непередачей руководством банка временной администрации электронных баз данных».

Вклады на 5 млрд руб. – это немного, такую сумму с учетом баланса Росинтербанка можно привлечь и вывести относительно быстро (банк занимал 68-е место по величине активов. – «Ведомости»), говорит контрагент банка: «Похоже, что банк это делал совсем незадолго до отзыва лицензии».

В последние несколько лет банки все чаще прибегают к таким схемам, чтобы вывести активы. Лидером пока остается санированный Мособлбанк. Ему удалось спрятать за балансом около 70 млрд руб. средств населения (см. таблицу). Второе место у Арксбанка – он спрятал 35 млрд руб.

Представители Россельхозбанка, АСВ, ЦБ на вопросы «Ведомостей» вчера не ответили.