Банкам придется раскрыть данные по гарантиям

Банкам придется раскрывать данные о выданных гарантиях и договорах факторинга в едином федеральном реестре (ЕФРС) – такова позиция Центробанка, которую он изложил в ответе на запрос ассоциации региональных банков «Россия» («Ведомости» ознакомились с письмом).

Банки и факторинговые компании переживали, что соблюдение с 1 октября новой версии закона о госрегистрации юрлиц, обязывающего эти сведения раскрывать, приведет к нарушению банковской тайны. Регулятор счел, что банки закон не нарушат: «Полагаем, что данные сведения не могут быть отнесены к банковской тайне». По закону о банковской деятельности банк должен гарантировать клиентам тайну операций, счетов и вкладов, а также иных сведений – если это не противоречит законодательству, указано в письме. Поправками же в закон о госрегистрации установлено, что сведения о выданных гарантиях и договорах факторинга должны быть публичными.

Раскрывать информацию банки уже начали, следует из данных ЕФРС: во вторник «ФК Открытие» сообщил о выдаче гарантии по договору аренды, заключенному с ритейлером «Эльдорадо».

Что раскроют Банки сообщат о выдаче гарантий с указанием бенефициара и принципала, их ИНН и номера регистрации, даты выдачи гарантии и срока действия, обязательства, исполнение по которому ею обеспечивается, суммы к выплате, обстоятельств, при которых гарантия должна быть выплачена. По договорам факторинга – дата, сумма требования и основания его возникновения.

Банкиры удивлены тем, что ЦБ трактовал поправки таким образом, но спорить трудно, признает вице-президент ассоциации «Россия» Алина Ветрова, замечая, что ассоциация еще ждет ответа Минэкономразвития. Для банков раскрытие информации – дополнительная нагрузка, хотя опасений по поводу возможных судебных исков со стороны клиентов стало меньше, поскольку регулятор высказал свою позицию, говорит Ветрова. Минэкономразвития прорабатывает вопрос относительно поправок, указал его представитель.

Как применять поправки, по-прежнему не ясно, настаивает замдиректора департамента факторинговых операций «Открытия» Зоя Смирнова. Банк не обсуждал с клиентами разглашение сведений об их сделках. «По сути, мы должны будем поставить их перед фактом, что информация по сделкам отныне будет в открытых источниках», – говорит она, отмечая, что реакцию клиентов пока предугадать сложно. Представители Нордеа-банка, Бинбанка и Промсвязьбанка сообщили, что планируют раскрывать данные о гарантиях.

Публиковать такой массив информации сложно, указывает советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев: «Возможно, для банков введут особый порядок публикации таких сведений».

Ассоциация факторинговых компаний просила председателя Госдумы Вячеслава Володина отменить поправки. Представители ЦБ и Володина на запрос «Ведомостей» не ответили.