Олег Тиньков снова намерен поддержать котировки TCS Group

Олег Тиньков с партнерами намерен увеличить долю в TCS Group, выкупив ее глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской бирже на сумму до $10 млн, говорится в сообщении биржи.

В TCS Group входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование».

Из заявленных $10 млн Тиньков и его компаньоны уже потратили $1,1 млн на выкуп 165 617 GDR по $6,9 за штуку. Намерение выкупить GDR «свидетельствует об уверенности контролирующего акционера в потенциале компании <...> и дальнейшем росте ее стоимости», поясняет представитель «Тинькофф банка». По его словам, сейчас доля Тинькова составляет около 54%. На бирже торгуются акции класса А, с учетом акций класса В Тинькову принадлежит 91,1% голосующих акций, следует из отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2016 г.

Это уже не первый раз, когда основной акционер TCS Group заявлял о выкупе акций банка. До этого Тиньков обещал выкупить GDR также на $10 млн 11 июня 2014 г.

Отец-основатель «У нас сильно растут комиссионные, правда с низкой базы. Наша сверхзадача – чтобы они сравнялись через пару лет. Для этого мы и хотим финансовый супермаркет запустить. А вообще сверхсверхзадача, моя мечта как визионера, фаундера, знаете, как I’m the founder, bitch, – чтобы через пять лет Tinkoff.ru приносил 80% доходов и банк был лишь маленькой частью этого бизнеса», – говорил Тиньков в интервью РБК в марте 2016 г.

Если акционер покупает акции своей компании, то это должно в теории означать, что, по его мнению, цена выгодная и он ожидает роста цены акций в будущем, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов. Это положительный сигнал и для других акционеров, указывает он. «У нас целевая цена – это $8 за GDR», – рассказывает Павлов-Русинов. В среду GDR TCS Group на Лондонской бирже по итогам закрытия стоили $7,2 за штуку.

Из девяти инвестбанков, анализирующих бизнес группы, лишь три («Сбербанк CIB», Morgan Stanley и Альфа-банк) рекомендуют покупать акции TCS Group, два (VTB Capital и Deutsche bank) – продавать, остальные четыре – держать.

«Мы считаем, что акции банка привлекательны для покупки, поскольку банк показывает хорошие результаты, например, за первое полугодие 2016 г. доход на капитал больше 35%», – поясняет Павлов-Русинов. У банка есть дополнительный потенциал для роста, если его некредитные финансовые продукты, например финансовый супермаркет, будут успешными, рассказывает он. Добавляя, что не закладывает в полной мере их в свою финансовую модель, поскольку банк только начинает их развивать, но они могут добавить дополнительную ценность.

Покупка акций «Тинькофф банка» – это большая вера в то, что банку удастся монетизировать те новые продукты, которые он создал, но они пока почти не приносят дохода, объясняет аналитик БКС Ольга Найденова. У банка хорошая клиентская база и большинству клиентов нравится качество услуг банка, говорит она. Вопрос в том, удастся ли банку их монетизировать, тогда как текущий бизнес банка оценен более чем полно, продолжает Найденова. По ее словам, возврат на капитал более 30% обусловлен фазой кредитного цикла, а также тем, что банк раньше других понял, когда необходимо расти, и сейчас он получает хорошую прибыль за счет увеличения маржи и снижения рисков.

Над финансовым супермаркетом «Тинькофф банк» работает уже более двух лет и будет еще 2–3 года, рассказывал его предправления Оливер Хьюз в интервью «Финмаркету» летом 2016 г.

Менеджменту группы на 30 июня 2016 г. принадлежало 5,84% капитала холдинга, фонду Vostok Emerging Finance (шведский инвестфонд Vostok Nafta) – 3,49%, фонду Baring Vostok – 2,88%, Goldman Sachs – 2,19%, Horizon Capital – 1,44%, указывает «Интерфакс». Free float GDR составляло 30,64%. В 2016 г. «Тинькофф банк» получал два квартала подряд рекордную прибыль: во II квартале он заработал 2,5 млрд руб., а всего за полугодие – 4,4 млрд руб.