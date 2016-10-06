Перспективу «жесткого Brexit» валютный рынок воспринял серьезно

В среду британский фунт дешевел до $1,2686, нового минимума с 1985 г. Так рынок третий день отыгрывает перспективу «жесткого Brexit», о которой в воскресенье говорила премьер-министр Тереза Мэй. Она сообщила, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся не позднее марта 2017 г., а также дала понять, что свободный доступ к единому европейскому рынку для британского бизнеса – меньший приоритет для страны, чем возможность контролировать иммиграцию.

«Жесткий Brexit» стал реальным риском, – цитирует WSJ стратега Deutsche Bank Оливера Харви, – поскольку политические риски растут и влияние большинства из них еще не проявилось. Мы ожидаем, что фунт будет и дальше дешеветь». Deutsche прогнозирует 10%-ное падение. После выступления Мэй Credit Suisse понизил трехмесячный прогноз с $1,34 до $1,22.

С начала года фунт подешевел к доллару почти на 14%, и от шокового эффекта Brexit британская валюта пока так и не оправилась (до июньского референдума фунт стоил $1,35). Этим пользуются спекулянты: разница между количеством открытых хедж-фондами позиций на понижение и повышение фунта, по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), 27 сентября достигла 62 183. «Рынок запаниковал из-за перспективы, что процесс выхода Великобритании из ЕС начнется рано и будет достаточно жестким», – сказал WSJ директор по инвестициям хедж-фонда C-View Пол Чэппелл. По его словам, некоторые инвесторы, поняв, что фунт будет дешеветь и дальше, решили на этом заработать. Однако сам Чэппелл стал сокращать позиции против фунта, поскольку британская экономическая статистика сейчас хорошая.

«Реакция на слова Мэй показывает, что политические события будут в центре внимания инвесторов», – говорит валютный стратег Commerzbank Ту Лан Нгуен. «С разных сторон рынок слышит напоминания, что на самом деле мы не знаем, что представляет собой Brexit, – отмечает трейдер Manulife Asset Management Крис Чепман. – Отчасти из-за этого мы играем на понижение фунта, который стал еще одним источником рисков и волатильности» (цитаты по Bloomberg).

По сравнению с евро фунт тоже дешевеет. Вчера его курс опускался до 0,8812 фунта/евро, минимума с сентября 2011 г. Причины этого – выступление Мэй и сообщение Bloomberg о том, что ЕЦБ может начать сворачивать программу покупки облигаций, уменьшая ее на 10 млрд евро в месяц. Программа стимулирования экономики ЕЦБ, составляющая 80 млрд евро в месяц, должна завершиться в марте 2017 г., и, по данным Bloomberg, есть «неформальный консенсус», что программу нужно сокращать. Однако ЕЦБ сообщил FT, что не рассматривает такие планы.