Инвестиционное страхование завершит бурный рост в 2016 году

В первой половине 2016 г. инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) переживало бурный рост, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА»: ставки по депозитам упали, вкладчики стали искать альтернативу своим вложениям и инвестировали деньги в полисы ИСЖ. Кроме того, скачок доллара в I квартале подтолкнул владельцев валютных полисов зафиксировать доход от роста их стоимости, закрыв договор и перезаключив его в рублях.

По данным ЦБ, объем взносов по страхованию жизни за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 66,3% до 88,8 млрд руб., из которых 46 млрд руб. (+147,5%) пришлось на инвестиционные продукты. Однако уже по итогам этого года темпы роста рынка ИСЖ замедлятся до 50–60%, в 2017 г. снизятся до 20%, а в 2018 г. при отсутствии существенных перемен рынок страхования жизни начнет стагнировать – «потенциал ИСЖ будет полностью исчерпан», полагают в «Эксперт РА».

«Возможен не только этап стагнации, но и этап падения», – согласен президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий.

Возможность банков продавать клиентам продукты ИСЖ, обеспечившая рынку стремительный рост, теперь может так же стремительно убить его, говорит он, например, если у кредитных организаций вновь возникнет аппетит к депозитам или если ужесточится регулирование.

Кто покупает полис Рост ИСЖ в последние годы обеспечен клиентами с высоким доходом: средняя премия по полису для среднего класса составляет около 500 000 руб., для состоятельных клиентов – более 2 млн руб. «Когда этот ресурс будет исчерпан, последует предложение для клиентов верхней части массового сегмента, которых на порядок больше», – говорит Чернин, для них премия может составить 50 000–150 000 руб.

Сейчас доля ИСЖ в сборах страховщиков жизни составляет около 50% – если банки утратят интерес к этому продукту, рынок уйдет в минус, рассуждает Зарецкий. При оживлении потребкредитования смягчить ситуацию, по его мнению, может увеличение продаж кредитных страховок жизни. Также поможет участие страховщиков в обновленной пенсионной системе либо регуляторные послабления.

Участники рынка считают вывод о грядущей стагнации преждевременным. «Все ровно наоборот: если ЦБ снова опустит ключевую ставку, темп роста ИСЖ увеличится вдвое», – утверждает гендиректор «Росгосстрах-жизни» Александр Бондаренко. При уровне банковских ставок 8–9% (без учета Сбербанка) для многих банков ИСЖ – жизненная необходимость, рассуждает он. «Сформированная старыми вкладами депозитная база дорога, а деньги размещаются по все более низкой ставке», – добавляет Бондаренко.

Банки в ближайшие три года вряд ли утратят интерес к продаже полисов ИСЖ, поскольку быстрого восстановления кредитования не ожидается, согласен член правления «Юникредит банка» Иван Матвеев. Согласно исследованию ЦБ 90% населения не планирует брать кредит в ближайший год, напоминает он. «Пока вся работа происходит на розничных депозитах, а они теряют в цене, ставки падают, и инвестиционные инструменты, очевидно, гораздо более привлекательны», – заключает Матвеев. Если финансовый рынок будет расти, спрос будет на все продукты, в том числе на ИСЖ, считает директор по накопительному и инвестиционному страхованию «Альфастрахование-жизни» Александр Денисов и ожидает, что по итогам 2017 г. сможет наблюдать за ростом рынка ИСЖ еще на уровне не менее 20% к показателям 2016 г.

Сумма активов под управлением страховщиков жизни по итогам 2016 г. может приблизиться к 400 млрд руб. (по итогам 2015 г. они составляли 250 млрд руб.), считает председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков и старший управляющий директор Сбербанка Максим Чернин. Почти половина этой суммы, по его оценке, придется на ИСЖ. В дальнейшем темпы роста рынка страхования жизни могут замедлиться, но еще долго останутся на уровне двузначных чисел. Многие точки роста пока не отыграны, напоминает он: ставки по депозитам снижаются, возможны налоговые льготы, идет дискуссия по появлению в России продуктов долевого страхования жизни.