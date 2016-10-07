Apple Pay берет с банков небольшую комиссию за каждую транзакцию

Apple Pay берет комиссию с банков за каждую покупку с помощью своего сервиса, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких банков. По словам одного из них, по дебетовым картам комиссия составляет 0,05% от суммы покупки, по кредитным – 0,12%, кроме того, банк должен платить 45 руб. в год за каждую карту, подключенную к сервису.

Apple Pay запустила свой сервис в России 4 октября, платить можно с телефонов iPhone 6 и более поздних моделей, а также планшетов iPad Pro и часов Apple Watch. Пока сервис доступен только для держателей карт Сбербанка платежной системы Mastercard – для оплаты надо привязать банковскую карту к устройству Apple. С платежной системой Visa и другими российским банками Apple Pay начнет работать позже. Представитель Apple к моменту выхода публикации комментарии не предоставил.

Конкурент Apple Pay – Samsung Pay комиссию с банков не взимает, рассказывают банкиры. «Samsung Pay не берет никаких комиссий ни с пользователей, ни c бизнеса, ни с партнеров», – подтвердил ее представитель. Сейчас Samsung Pay работает с картами Mastercard Альфа-банка, «ВТБ 24», МТС-банка, Райффайзенбанка, «Русского стандарта» и с «Яндекс.Деньгами». У компаний разная стратегия, объясняет сотрудник одного из банков: для Samsung платежный сервис – это больше способ продвижения своего бренда, Apple планирует на этом заработать.

Что покупают В первые дни средний чек при оплате с помощью Samsung Pay составлял 530 руб., сейчас это уже 1001 руб., говорит представитель «Русского стандарта». Пока это мелкие покупки в сегменте «рестораны» (в секторе фастфуда) – бизнес-ланчи, завтраки, покупка кофе, а также покупки в супермаркетах и аптеках, добавляет он.

Впрочем, сотрудники трех банков рассказали «Ведомостям», что комиссия, хоть и отразится на доходах банка, является совсем незначительной. Например, комиссия, которую берут банки за обслуживание операций по картам с торговых точек, в среднем составляет 1–2% от суммы покупки. Проникновение устройств, которые поддерживают сервисы Apple Pay и Samsung Pay в России, довольно низкое и пока для банков это не сопряжено с большими расходами, указывает собеседник «Ведомостей». Другой банкир называет комиссию Apple Pay небольшой, но неприятной.

Банкиры говорят, что на новом сервисе не зарабатывают, а внедряют его для имиджа и развития платежей. Сбербанк и так развивает бесконтактные платежи с помощью гаджетов, биометрических данных, браслетов с платежным приложением и проч., следует из слов представителя Сбербанка. «Мы делаем это, понимая, что мы крупный игрок и системно значимый банк на рынке платежных услуг, у нас должен быть этот сервис», – говорит топ-менеджер крупного банка. По его словам, платежные системы не берут дополнительную комиссию за проведение транзакций с помощью Apple Pay и Samsung Pay.

Mastercard не взимает комиссию за этот способ оплаты: это просто бесконтактная транзакция, уточнил представитель компании. Представитель Visa сказал, что вопрос касается «внутренней кухни» и отношений с банками, о которых компания никогда не говорит.

Масштабы распространения бесконтактных технологий Apple Pay и Samsung Pay в России будут зависеть от скорости снижения цен на смартфоны, оснащенные системой NFC (Near Field Communication), передал со ссылкой на замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева «Прайм». NFC позволяет производить бесконтактный обмен данными между устройствами, в России бесконтактную оплату поддерживает каждый десятый терминал. По данным «Русского стандарта», количество платежей с помощью Samsung Pay выросло примерно в 4 раза за первые пять дней. Сотрудник одного из банков рассказал, что в среднем в день проводит около 200 транзакций через Samsung Pay. Сбербанк статистику по Apple Pay пока не раскрывает.